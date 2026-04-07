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中東局勢持續升溫，全球能源供應風險同步擴大，泰國開始把節能從政府內部延伸到整體社會。總理阿努廷6日公開呼籲私人企業導入居家辦公，搭配減少用車與提高大眾運輸使用率，希望在油價與供應雙重壓力下，先壓低國內能源消耗，為可能升級的能源危機預留緩衝空間。阿努廷（Anutin Charnvirakul）指出，近期衝突已不只停留在軍事對抗，攻擊範圍逐步擴及能源基礎設施與煉油廠，讓原本就緊繃的全球供應鏈再添不確定性。他坦言，油價波動只是表面，真正的壓力在於供應穩定性，一旦運輸或生產受阻，仰賴進口的國家將首當其衝。泰國目前雖仍維持一定石油儲備，但結構上高度依賴進口原油。根據國際能源署（IEA）資料，泰國原油進口依存度長期超過80%，能源安全本就容易受外部局勢牽動。這也讓政府不得不重新檢視既有管理方式，從單純調節價格，轉向直接介入需求端控管。在政策面上，內閣已拍板公部門率先實施居家辦公與節能措施，包括減少通勤、降低辦公室用電與調整空調設定等。這一套做法早在3月已先行上路，如今進一步向企業與民眾喊話，代表官方把節能從行政措施轉為全民行動。馬來西亞近期也正評估，讓部分公務員每週最多3天居家辦公，盼藉此壓低燃油消耗，也減輕政府補貼支出壓力；印尼方面則已啟動節能方案，鼓勵遠距上班、減少通勤與交通使用。這波油價震盪，牽動的早已不只是能源開銷，連帶也讓各國財政壓力升高，對整體經濟穩定形成考驗。從泰國內部來看，政府已將當前局勢列為進入「中度能源風險」階段，並準備更高強度的應變方案。一旦國際供應再受干擾，或國內需求持續攀升，不排除進一步採取更嚴格的燃油使用管理措施。阿努廷也明確提到，未來仍可能追加更多政策工具。泰國從過去側重價格干預與補貼，如今開始同步壓低需求端，甚至動用生活型態調整作為工具。當中東風險持續外溢，節能已不只是短期應急，而是逐漸變成各國不得不面對的新常態。