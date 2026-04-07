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國民黨組發會主委李哲華今（7）日宣布，國民黨彰化縣長人選確定採用徵召制，同時也宣布彰化縣黨部主委謝衣鳯卸任主委一職，並升任為黨副秘書長。謝衣鳯稍早發出聲明，表示尊重黨中央異動職務，但將不會接任副秘書長職務，「避免落實條件交換退選的說法」。她也向彰化鄉親道歉，結果可能不如預期，但他會爭取到最後一刻，希望在黨中央公告的提名辦法下，爭取代表國民黨爭取彰化延續執政的機會，盼主席鄭麗文回台後能有所轉圜。李哲華今早表示，因應選情變化，上周中央授權通過組發會進行徵召，不會採取任何初選或協調民調，由組發會跟地方黨部進行，隨後也宣布彰化縣黨部主委謝衣鳯卸任，升任黨副秘書長，並由前立委蕭景田接任。謝衣鳯在臉書回應，對支持她的彰化鄉親感到抱歉，結果可能不如大家的預期。她還沒放棄，盡力的爭取到最後一刻，依然希望能在黨中央公告的提名辦法下，爭取代表國民黨爭取彰化延續執政的機會，也期盼在鄭麗文主席出訪交流回台灣後能有所轉圜。謝衣鳯說，過去在朱立倫前主席的懇談後，她接下了縣黨部主委的重擔，包括親自籌措黨務運營的經費，以及凝聚基層走過總統大選，基層同仁跟支持者都是她擔任主委一職後最堅實的後盾；鄭麗文上任後，也希望她能繼續留任彰化縣黨部主委，期勉能順利完成彰化各級選舉提名作業，並帶領彰化贏得最終勝選。謝衣鳯說，身為國民黨的一份子，職務上的異動尊重黨中央的安排，她將卸下彰化縣黨部主委。同時，她也不會接任副秘書長的職務，除了避免落實條件交換退選的說法，也期盼黨中央能把重要人士安排，留給真正有需要舞台的優秀同志。