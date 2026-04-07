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▲民進黨發言人吳崢。（圖／記者吳翊緁攝，2026.04.07）

民進黨布局2026縣市長選戰進入最後階段，選對會今（7）日再度召開會議聚焦台北、桃園市長人選，據了解，目前在台北市人選拍板上尚未確認時程，包含綠委沈伯洋、范雲、行政院副院長鄭麗君、壯闊台灣創辦人吳怡農等人均被點名；桃園市長選舉，朝著提名法務部政務次長黃世杰方向前進，預計5月初拍板。民進黨選對會今討論台北、桃園市長人選，據悉，桃園市長選舉將在5月提名黃世杰；至於新竹市長，預計提名前立委莊競程、新竹縣長則提名竹北市長鄭朝方應戰，不過，今天選對會並未討論新竹縣市長。在台北市人選上，據悉，與會人士在會中表達，鄭麗君仍是很多人期待的人選，其他人選討論也很多，成員也關切沈伯洋「輿情討論」，目前在北市提名人選上，還沒有明確結論。知情人士表示，黨內人才濟濟、大家都很優秀，包含沈伯洋、范雲、鄭麗君、吳怡農均被點名，相關討論也很多，但有選對會成員認為，台北市是首都，是重中之重的選區，且台北市長蔣萬安未來可能挑戰總統，因此在人選上，應宜緩不宜急，以慎重為優先，不用配合時程。民進黨發言人吳崢會後受訪時表示，選對會今天討論花不少時間聚焦台北及桃園的提名，桃園部分，選委會基本上有明確人選，但還有一些細部的溝通、準備作業，預計將在5月時正式向社會大眾介紹。就台北市人選討論，吳崢說，選對會就各候選人特質、競爭力綜合之間做綜合評估，目前尚未有明確時程， 但希望盡速跟社會大眾報告。此外，吳崢提到，今天有3位議員參選人涉及司法案件，可能會影響到提名，因此有邀請本人到選對會說明。他說，今天是表達對參選人的尊重，選對會會提交法律意見以及案情陳述給中執會，最後由中執會裁決。據悉，3人皆為桃園市議員參選人，包括胡家智、張肇良、游吾和。