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泰國首都曼谷6日高溫再度拉響警報，曼谷市府指出，當天體感溫度已落入「危險」區間，最嚴重恐突破52攝氏度。這波熱浪不只讓街頭悶得像蒸籠，也讓中暑與熱衰竭風險迅速升高。真正難熬的，不只是氣溫偏高，還有濕氣一路往上堆，讓人體散熱變得更吃力，對長者、兒童、孕婦及慢性病患者來說，壓力尤其明顯。曼谷市政府環境局指出，當日體感溫度落在42至51.9攝氏度之間，已被列入「危險」等級，且仍有進一步上升的可能。實際氣溫雖約38至40攝氏度，但相對濕度偏高，使人體散熱效率下降，體感溫度明顯被放大。泰國氣象局過去也曾說明，當熱指數超過41攝氏度時，就可能對健康造成影響，若接近或突破52攝氏度，風險將快速升高。醫療與公共衛生單位提醒，頭暈、疲勞、頭痛、心跳加速、異常出汗等都是熱傷害的早期警訊，一旦出現應立即停止活動，移動至陰涼或空調環境休息，必要時就醫。泰國衛生部資料也提到，熱中暑若未及時處理，可能引發器官衰竭，致死風險不可忽視。高風險族群仍是防護重點，包括兒童、長者、孕婦以及患有心血管或慢性疾病者。市府建議避免在中午至午後外出，並強化補水與降溫措施。近年曼谷在熱季期間也持續設置「避暑空間」，開放公共建築提供冷氣環境，實際使用人數逐年增加，反映極端高溫已逐漸成為常態問題。東南亞多國近年頻繁出現極端高溫事件，與全球氣候變遷及聖嬰現象有關。世界氣象組織（WMO）曾指出，亞洲城市因高密度建設與都市熱島效應，升溫速度往往高於周邊地區，使體感溫度更容易飆高。泰國在2024至2025年間已多次出現破紀錄高溫，2026年熱季提早升溫，也讓外界關注未來是否會出現更長時間的高溫壓力。隨著能源價格波動與城市用電需求攀升，極端高溫帶來的不只是健康風險，也牽動電力、交通與經濟活動。對曼谷而言，如何在持續升溫的氣候條件下維持城市運作與公共安全，已成為必須長期面對的挑戰。