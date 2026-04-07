我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文今（7）日上午11點半搭乘上海航空前往上海，展開為期6天5夜的訪中行，飛機在下午將近1點20分左右落地。國台辦主任宋濤、聯絡局長楊毅、新聞局長陳斌華等人親自到場接機，航空公司特別送上花束，熱烈歡迎鄭麗文的到來。而宋濤也主動伸手和鄭麗文握手，第一句話就說「歡迎來大陸」，兩人簡短寒暄幾句。鄭麗文一身淡藍紫色套裝前往中國訪問，下飛機第一件事情，先是面對鏡頭微笑揮手，並熱情上前和宋濤握手。隨後在楊毅的介紹下，逐一跟其他國台辦官員握手致意。訪中行的第一天，鄭麗文不在上海停留，則是一下飛機就趕往上海虹橋站坐高鐵赴南京，預計晚上正式拜會宋濤。值得注意的是，這次鄭麗文訪中行除了帶黨內一級主管外，特別帶上創立「九二共識」的前國安會秘書長蘇起。當時辜汪會談前，國共雙方代表在香港會談，雖沒達成共識，但雙方對彼此的存在形成互不否認的默契，成了往後前總統馬英九常講的「一中各表」基礎。此次，鄭麗文訪中的談話，是否延續「九二共識」是兩岸和平的定海神針說法，備受外界關注。