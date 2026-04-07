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台中市棒球教練松志彬性侵小球員案，先前已遭台中地院針對63名孩子、90項犯行分別判刑3年半至8年半不等，日前檢方又查出11名學童受害。台中市議會今天召開教育文化委員會，民進黨市議員痛批教育局調查失能，要求教育局長蔣偉民離席，否則拒絕審查，經協調後改要求教育局明天提送狼師案專案報告。台中市議員江和樹2024年底踢爆某國小棒球隊教練松志彬對多名男童性侵、猥褻，任教6年來不知染指多少孩童，若不肯就範就不讓上場打球。案發後大家才知教練早有猥褻前科，學校把關機制出現問題，檢方第一、第二波偵結共63名學生受害，法院就《強制性交》等90罪各判處1年6月至8年6月；上月底檢方第3波偵結，再追查出11名被害學童，年紀最小僅8歲，再度依19項罪名起訴松男。教育局調查屬實後公布松男姓名，松男在案發後曾企圖輕生，之後以願意和解等理由希望獲輕判，但多數家長無法原諒，並尋求國賠。狼教練「性侵學生逾百罪」的話題近來在網路延燒，台中市民進黨市議員江肇國今（7）日在文化教育委員會會議審查前，批評受害人數不斷增加，孩子們一生蒙上人生陰影，檢警調查結果近80人，教育局卻稱受害學童43人，連人數都兜不攏，市府行政調查嚴重失能，怒問教育局長蔣偉民「難道你一點都沒有感覺嗎？」民進黨市議員張家銨說，從名校狼師洩密案、狼教練案到豐原高中師對生霸凌輕生案，教育局長每每說要自請處分卻從沒看到處分，行政程序出現嚴重問題。兩名議員要求蔣偉民離席「換副局長來」，否則拒絕審議，會議一度中斷。教育文化委員主席、市議員李中居中協調，要求教育局在明天大會前提送狼師案專案報告，會議才得以繼續。蔣偉民說，他確已自請處分，但目前尚未處分。議員質疑受害人數增加，行政調查卻跟不上，是因教練持續收押中，行政調查必須取得相關監所允許。對於市府完成性平調查的40多名受害人，正進行輔導與國賠作業程序；至於新增的受害者，市府會與地檢署聯繫，啟動相關輔導機制，並給予家屬必要協助。教育局表示，前任校長未善盡督導責任，未落實不適任人員查詢機制，進而造成學生受害，教育局已嚴懲記大過2次，並調離現職；現任校長因業務督導不周，也予以申誡1次處分。