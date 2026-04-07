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胡志明市正加速推動電動機車基礎建設，原訂4月底前完成3000個電池更換櫃，但目前實際進度不到兩成，建設速度與安全疑慮同時浮上檯面。這項被視為交通電動化關鍵的一環，還沒全面鋪開，就已面臨空間配置與風險控管的雙重壓力。從官方規劃來看，胡志明市不只鎖定換電櫃，也同步推動充電網絡建置。市府設定短期目標是在2026年4月底前完成約60座充電站與3000個換電櫃，年底再擴大到100座充電站與約2萬個換電櫃，試圖提前布局未來電動機車需求。這背後也與越南整體能源轉型政策有關，政府近年積極推動減碳與交通電動化，希望降低對燃油的依賴。但從實際進度來看，落差仍相當明顯。目前全市僅完成約400多個換電櫃，約占目標15%。雖然官方已盤點數百個設置點位，並核准部分項目施工，但真正完成並投入使用的比例仍偏低，市府已要求相關單位加快建設節奏。業界分析，土地協調、電力接入與設備標準不一致，是拖慢進度的主要原因。部分換電櫃設在人行空間有限的街道，引來居民質疑，擔心壓縮行人動線甚至影響交通安全。有民眾建議，應優先規劃在大型商場、停車場或主要幹道旁，避免與既有街道空間衝突。這也凸顯城市在導入新型基礎設施時，如何與既有都市結構協調，成為一大挑戰。學界指出，換電櫃集中存放大量鋰電池，一旦散熱、監控或消防設計不足，潛在風險不容忽視。胡志明市理工大學學者建議，政府應儘快建立統一技術標準，包括電池管理系統、溫度監測與自動斷電機制，並加強日常巡檢。類似風險其實在其他國家已有案例，像中國部分城市曾發生電動車充電或電池儲存引發火警，也讓安全規範逐步收緊。越南是全球機車密度最高的國家之一，胡志明市更是電動機車潛在市場的核心城市。隨著本土品牌VinFast積極推動電動機車與電池租賃模式，換電系統被視為提高使用便利性的關鍵基礎。不過，若建設進度與安全規範無法同步跟上，恐怕會影響民眾對電動機車的接受度，也讓整體轉型節奏放慢。這場「3000櫃挑戰」不只是工程問題，更是對城市治理能力的全面檢驗。從選址、法規到安全標準，每一個環節都牽動最終成效。當基礎建設走入日常生活，如何在推進速度與風險控管之間取得平衡，將決定胡志明市能否真正支撐電動交通的下一步發展。