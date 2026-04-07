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中東戰火升溫讓全球油價再度衝高，航空業首當其衝。馬來西亞亞航長程AirAsia X證實，燃油成本壓力已逼近臨界點，公司將調高票價並削減部分航班，同時仍維持6月開航巴林的新布局，顯示在成本與擴張之間，航空公司正被迫做出更艱難的取捨。亞航長程創辦人費南德斯（Tony Fernandes）指出，近期國際油價快速攀升，已讓多條航線難以維持原有收益結構，公司不得不在部分市場調整票價，同時縮減無法吸收成本的航班。他坦言，這波壓力來自中東局勢惡化，能源供應風險升高，航空燃油價格同步被推高，營運策略也被迫跟著改變。根據航空產業數據，燃油成本通常占航空公司營運成本約30％至40％，一旦油價短期內劇烈波動，低成本航空受到的衝擊更為直接。近期亞洲多家航空業者已開始調整航班結構，甚至增加載油量或改變航線以降低補給風險，反映供應鏈的不穩定已從能源市場蔓延到航網安排。荷莫茲海峽是全球重要能源運輸通道之一，一旦航運受阻，亞洲地區燃油供應容易出現吃緊情況，加上部分煉油廠縮減出口，進一步放大航空燃油取得難度，讓航空公司必須提前因應風險。不過在壓力之下，亞航長程仍持續推進中東布局。公司確認，吉隆坡直飛巴林航線將在6月26日啟航，未來也規劃串接歐洲航點，試圖把巴林打造為新的轉運樞紐。反映東南亞航空業仍看好中東與歐洲之間的轉機市場潛力，即使成本上升，布局腳步並未完全踩煞車。油價與地緣政治正在重新塑造航空市場。當燃油價格維持高檔，票價上調將逐漸成為常態，航班供給也會更精準控管。對旅客而言，未來機票價格的波動幅度恐怕會比過去更大，而航空公司如何在成本與需求之間找到平衡，將成為接下來競爭的關鍵。