「三月瘋媽祖」，又稱為「粉紅超跑」的白沙屯拱天宮媽祖徒步進香於12日起駕。台鹽公司今年連續第11年響應盛舉，台鹽通霄精鹽廠長劉鴻泉7日前往拱天宮，代表捐贈1250箱白沙屯媽祖限定版台塩海洋鹼性離子水，以源自台灣海峽的純淨好水，力挺海洋女神，陪伴香燈腳一路隨香、即時補水。
傳承逾200載的白沙屯媽祖進香，以「無固定路線、全憑媽祖旨意」的神蹟傳奇聞名，今年更罕見出現「三媽逗陣行」盛況，吸引廣大信眾追隨，報名人數再創新高。
台鹽公司董事長丁彥哲表示，台鹽通霄精鹽廠為國內重要的產鹽與製水基地，與地方發展緊密相連，秉持「取自在地、回饋在地」的精神，連續11年不間斷應援好水，陪伴信眾完成急行軍般的信仰之路。
去年台鹽首度推出粉紅超跑聯名版海洋鹼性離子水，甫上市便引發熱烈迴響。今年延續聯名瓶熱潮，將高品質的甘甜熟水結合Q版白沙屯媽祖形象、粉紅超跑鑾轎包裝主視覺，融入轎班代表字「勇」，象徵與媽祖同行、共祈平安。白沙屯媽祖聯名瓶提供420ml與600ml兩種容量，即日起於台塩生技門市及momo購物網開賣，讓好水與平安祝福隨身相伴。
除了物資應援，每逢進香期間，鄰近拱天宮與白沙屯車站的台鹽通霄觀光園區，也成為香燈腳的重要補給據點。園區內著名的「海洋溫泉泡腳溪」，利用製鹽過程中的溫熱海水打造天然足湯，是長途跋涉後舒緩疲勞的行家秘境；亦建議民眾善用便利的YouBike規劃進香與在地低碳旅遊。
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台鹽公司董事長丁彥哲表示，台鹽通霄精鹽廠為國內重要的產鹽與製水基地，與地方發展緊密相連，秉持「取自在地、回饋在地」的精神，連續11年不間斷應援好水，陪伴信眾完成急行軍般的信仰之路。
去年台鹽首度推出粉紅超跑聯名版海洋鹼性離子水，甫上市便引發熱烈迴響。今年延續聯名瓶熱潮，將高品質的甘甜熟水結合Q版白沙屯媽祖形象、粉紅超跑鑾轎包裝主視覺，融入轎班代表字「勇」，象徵與媽祖同行、共祈平安。白沙屯媽祖聯名瓶提供420ml與600ml兩種容量，即日起於台塩生技門市及momo購物網開賣，讓好水與平安祝福隨身相伴。
除了物資應援，每逢進香期間，鄰近拱天宮與白沙屯車站的台鹽通霄觀光園區，也成為香燈腳的重要補給據點。園區內著名的「海洋溫泉泡腳溪」，利用製鹽過程中的溫熱海水打造天然足湯，是長途跋涉後舒緩疲勞的行家秘境；亦建議民眾善用便利的YouBike規劃進香與在地低碳旅遊。