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中東衝突推升油價、通膨壓力持續累積，泰國新政府才剛宣誓上任，就面臨經濟降溫與能源成本飆升的雙重夾擊。阿努廷端出行政鬆綁、數位轉型與產業升級等改革方案，試圖替經濟找出新動能，但在油價失控與補貼壓力不斷擴大的情況下，這場改革能不能撐住，成為市場關注焦點。由總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）領軍的新內閣，已在4月6日完成宣誓，隨即召開特別會議，拍板即將提交國會的施政報告。整體節奏相當緊湊，也反映當前局勢的急迫性。根據外媒掌握的草案內容，新政府上任後的第一波重點，鎖定在鬆綁法規與簡化行政流程，目標是在180天內推動「超級執照」（super license）制度，透過數位化整合各部門審批程序，降低企業進入門檻。這項改革其實延續泰國近年吸引外資與推動產業升級的方向。過去幾年，泰國已透過「東部經濟走廊」（EEC）計畫積極布局高科技產業，包括電動車、半導體與智慧製造，並提供稅務優惠與基礎建設支持。新政府如今再加碼行政鬆綁與數位治理，被視為要進一步提升投資效率，避免繁瑣制度拖慢產業轉型。在產業政策上，阿努廷政府也把AI與數據應用拉進農業領域，試圖改善長期以來效率偏低的問題。農業占泰國就業人口約三成，但產值占比相對有限，結構失衡一直是經濟隱憂。透過數據導入與流程優化，官方希望提升農民收入，同時帶動出口表現。施政草案提到，未來將強化職業訓練、線上教育與AI相關技能培養，試圖縮小產業需求與勞動力之間的落差。這與東南亞多國近年面臨的問題相似，當產業升級速度加快，人才供給若跟不上，反而會成為成長瓶頸。觀光政策則出現明顯轉向。泰國過去高度依賴大量旅客帶動經濟，但疫情後旅遊結構已出現變化。新政府強調將從「衝人數」轉為「提升消費與品質」，並推動更長天數停留與高價值旅遊產品。根據泰國觀光局資料，2025年旅遊收入仍未完全回到疫情前水準，顯示單純追求人次已難以支撐整體收益。不過，這些中長期改革，眼前都必須先面對能源問題。隨著中東衝突升溫，國際油價持續震盪，對高度依賴進口能源的泰國衝擊特別明顯。泰國能源部數據指出，國內石油消費有超過八成仰賴進口，油價一旦上漲，會迅速反映在運輸與民生成本上。阿努廷近期已公開呼籲企業採取居家辦公、減少用車與提高共乘比例，作為短期節能措施。同時，政府也準備調整油價機制，要求煉油企業在高利潤時期回補石油燃料基金，協助穩定零售價格。不過，該基金目前赤字已超過500億泰銖，財政壓力持續升高，官方也考慮透過貸款維持補貼能力。能源壓力也正在反映在經濟預期上。泰國工業聯合會與商界近期已下修2026年GDP成長預測至1.2%至1.6%，低於去年的2.4%。背後原因包括油價推升成本、外需不穩，以及內需復甦力道有限。對企業來說，運輸與原料成本上升，利潤空間被壓縮，對擴張投資自然更保守。國內產業界也開始要求政府調整策略，認為能源補貼應更精準，優先支撐低收入族群與高成本產業，而非全面性補貼。因為當財政資源有限，若分散使用，反而難以真正減輕壓力。這也讓阿努廷政府面臨一個更現實的選擇，在改革與穩定之間，如何拿捏優先順序。從行政鬆綁到產業升級，泰國新政府試圖重新整理經濟結構，但短期內仍得先撐過能源價格帶來的連鎖反應。當油價、物價與成長同時拉扯，這場改革不只是政策規劃的問題，更考驗執行速度與資源分配的精準度。