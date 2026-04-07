美國航空暨太空總署（NASA）近日執行「阿提米絲2號」（Artemis II）任務，4名飛行員在6日飛越月球背面，抵達人類有史以來最深太空位置。
據美聯社等外媒報導，NASA阿提米絲2號任務4位太空人包括魏斯曼（Reid Wiseman）、葛洛佛（Victor Glover）與科赫（Christina Koch），以及加拿大太空總署（Canadian Space Agency）任務專家韓森（Jeremy Hansen），1日搭乘獵戶座（Orion）太空飛行器升空。
6日，太空船展開7小時的繞月飛行，而在飛行器進入月球背面時，與地球通訊會被遮擋，太空船必須完全自主飛行，太空人利用這段時間進行月球觀測，獵戶座一度中斷通訊約40分鐘，這也是人類太空史上最長的通訊中斷之一。
太空人冒險接近到距離灰塵覆蓋的表面僅6,545公里處，迅速完成了一份包含二十多個目標的清單，使用Nikon相機以及iPhone手機來縮放拍攝撞擊坑（impact craters）與其他有趣的月球特徵。他們命名兩個新發現的隕石坑，建議其一以太空船名字「誠信（Integrity）」命名，另一個則紀念懷斯曼於2020年因癌症過世的妻子「卡蘿（Carroll）」。
這次繞月任務是自五十年來，NASA首次重啟繞月任務，阿提米絲2號任務也打破了阿波羅13號於1970年創下的距離紀錄，達到距離地球406,771公里，比阿波羅13號遠了約6,600公里。
太空船在繞行月球後將直接進入返程，透過引力效應，利用「自由返回軌道」調頭，預計花4天的時間重返地球。
令人感動的是，曾執行人類首次月球任務阿波羅8號、阿波羅13號指令長洛威爾（Jim Lovell）在2025年8月去世，享壽97歲，在逝世前他曾錄音祝福未來的太空人，「歡迎來到我以前的地盤。這是一個歷史性的日子，我知道你們會很忙，但別忘了享受那片景色。」機組人員在任務第六天聽取這段錄音，也把洛威爾當年的臂章帶上太空。
獵戶座在重新與NASA控制中心恢復通訊後，太空人直呼，「很高興再次聽到來自地球的聲音！你們現在抬頭就能看到月球，而我們也看得到你們。」美國總統川普也在繞行任務結束後，與太空人們通話連線，「今天你們創造了歷史，讓整個美國都感到無比自豪！最近我們有很多值得驕傲的事情，但沒有什麼能比得上你們正在做的事情，包括半個多世紀以來首次繞月飛行，同時打破了人類距離地球最遠的歷史紀錄。」
文章來源：Artemis II breaks Apollo 13’s distance record with daring moon flyby that included a solar eclips
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6日，太空船展開7小時的繞月飛行，而在飛行器進入月球背面時，與地球通訊會被遮擋，太空船必須完全自主飛行，太空人利用這段時間進行月球觀測，獵戶座一度中斷通訊約40分鐘，這也是人類太空史上最長的通訊中斷之一。
太空人冒險接近到距離灰塵覆蓋的表面僅6,545公里處，迅速完成了一份包含二十多個目標的清單，使用Nikon相機以及iPhone手機來縮放拍攝撞擊坑（impact craters）與其他有趣的月球特徵。他們命名兩個新發現的隕石坑，建議其一以太空船名字「誠信（Integrity）」命名，另一個則紀念懷斯曼於2020年因癌症過世的妻子「卡蘿（Carroll）」。
太空船在繞行月球後將直接進入返程，透過引力效應，利用「自由返回軌道」調頭，預計花4天的時間重返地球。
令人感動的是，曾執行人類首次月球任務阿波羅8號、阿波羅13號指令長洛威爾（Jim Lovell）在2025年8月去世，享壽97歲，在逝世前他曾錄音祝福未來的太空人，「歡迎來到我以前的地盤。這是一個歷史性的日子，我知道你們會很忙，但別忘了享受那片景色。」機組人員在任務第六天聽取這段錄音，也把洛威爾當年的臂章帶上太空。
獵戶座在重新與NASA控制中心恢復通訊後，太空人直呼，「很高興再次聽到來自地球的聲音！你們現在抬頭就能看到月球，而我們也看得到你們。」美國總統川普也在繞行任務結束後，與太空人們通話連線，「今天你們創造了歷史，讓整個美國都感到無比自豪！最近我們有很多值得驕傲的事情，但沒有什麼能比得上你們正在做的事情，包括半個多世紀以來首次繞月飛行，同時打破了人類距離地球最遠的歷史紀錄。」
文章來源：Artemis II breaks Apollo 13’s distance record with daring moon flyby that included a solar eclips