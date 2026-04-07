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民進黨持續備戰九合一選舉，而在台北市長人選方面，知名民防團體「黑熊學院」創辦人、不分區綠委沈伯洋，傳出也納入民進黨的口袋名單之一。對此，前立委陳柏惟狂讚沈伯洋「右手拿CIA資金、左手拿中共的錢」，是現在最好的人選；對此，粉專政客爽狠酸，「支持民進黨成立『洋惟系』，肯定能成為第一大派系。」。前立委陳柏惟2022年宣布退出台灣基進黨後，時常上政論節目發表看法，4日突發文宣布，正式申請加入民進黨，也在直播中表示，「沈伯洋最棒了吧，右手拿CIA資金、左手拿中共的錢」、「沈伯洋如果有派系，我都要去跟他了好不好？」、「Q上面是P，沈伯洋是我老大！」、「沈伯洋就是我輩青年。論學歷、論談吐、論內容，我真的不知道有什麼好擔心的。那換個方式講，他難道不是現在最好的人選？」對此，政客爽今日在臉書發文狠酸，「謝謝3Q幫沈伯洋論證，他就是美中關係之間的橋樑，兩邊都拿錢，這樣最適合當台北市長。支持民進黨成立『洋惟系』，肯定能成為第一大派系。」