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泰國觀光政策出現轉向訊號。過去以放寬入境門檻吸引旅客，如今開始把重心拉回風險控管。政府正推動立法，規劃要求所有入境旅客強制購買意外保險。這項措施不只出於安全考量，更直指長年累積的醫療欠費問題，迫使官方重新調整觀光策略。外籍旅客醫療欠費持續擴大，成為政策轉彎的關鍵壓力。泰國衛生部估算，每年外籍患者拖欠醫療費至少1億泰銖（約新台幣8800萬元），普吉島、清邁等觀光熱區最嚴重。當免簽與觀光復甦同步推進，大量未投保旅客進入醫療體系，一旦發生事故，醫院往往難以追回費用，長期累積已成公共財政隱憂。進一步拆解就醫原因，道路交通事故仍是最大宗，尤其是租機車自由行旅客。泰國道路安全問題本來就偏嚴峻，加上旅客對當地交通環境不熟悉，事故風險自然放大。世界衛生組織統計，泰國道路事故死亡率長期位居全球前段，機車相關事故占比極高，也讓觀光醫療成本難以壓低。相較之下，保險成本其實不高。業界估算，約2週旅遊保險費約1100泰銖（約新台幣968元），可涵蓋360萬至900萬泰銖（約新台幣316.8萬至792萬元）醫療保障，但目前投保率仍偏低。泰國旅行社協會指出，過去政策重心放在把人吸進來，保險和核查機制沒有被擺在前面；如今保費已相對親民，接下來關鍵就在政府能不能把查核流程真正做起來，別讓保單只停在口號。這波政策調整，也與全球觀光趨勢接軌。包括申根區、阿聯酋、古巴等地，早已將旅遊醫療保險納入入境或簽證條件，有些甚至直接整合進機票或套裝行程，確保旅客在出發前就完成保障。疫情後，各國對觀光風險控管更為敏感，保險逐漸從「選配」變成「基本門檻」。回到泰國本身，政策轉向也與近期整體觀光策略收緊有關。除了討論強制保險，外交部也曾評估將免簽停留期縮短至30天，同時面對中東局勢帶來的油價與旅遊需求變數，官方開始重新衡量觀光成長與風險承受之間的平衡。接下來的關鍵，在於制度設計是否能真正落地。若能把保險與電子入境、簽證或機票系統串接，既能減少醫療欠費，也能提升旅客保障；但若只停在形式要求，缺乏查核與理賠配套，對旅客與醫療體系都不會有太大幫助。泰國觀光政策正在從「衝人數」走向「控風險」，這一步走得多穩，將直接影響下一波觀光復甦的品質。