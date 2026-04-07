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▲費嫂漢娜跟歐告本尊相見歡，還在台上玩默契大考驗。（圖／記者趙文彬攝）

中華職棒今（7）日為「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）老婆「費嫂」漢娜（Hanna Fairchild）舉辦球迷見面會，身為「歐告最佳代言人」的漢娜，也跟心儀許久的等身比例「歐告本尊」見面，兩人大玩默契大考驗，當被問到全壘打怎麼比時，身穿Team Taiwan球衣的漢娜，火速畫框比出胸口的Team Taiwan標誌，重現12強陳傑憲敲出全壘打的經典畫面。「費嫂」漢娜上週受味全龍邀約開球，後續幾天留在台灣玩，今日則出席中職舉辦的球迷見面會，一見到歐告本尊現身，漢娜就發出驚呼、隨後獻上大大擁抱，兩人也在台上玩默契大考驗，包含「愛心」、「棒球」、「歡呼」、「出局」與「全壘打」等動作，比出的動作幾乎都一樣，展現出十足默契。當被問到「全壘打」動作時，漢娜秒選超專業的胸口比出Team Taiwan標誌的手勢，引發全場球迷歡呼，一旁的歐告也點頭喊讚，隨後一起比出該手勢。談到為何喜歡「歐告」，漢娜笑說自己最初是由費仔介紹給自己的，看到後就徹底愛上這隻超可愛的台灣犬，也自發性地將合照上傳到社群，受到這麼多球迷喜歡，讓他也覺得不可思議。