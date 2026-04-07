根據微博定焦數碼爆料指出，標準版iPhone 18與iPhone Air 2的規劃也逐漸浮上檯面，其中iPhone 18標準本，從產業端傳來的消息指出，外觀可能不會有什麼變化，另外，話題十足但買氣普普的iPhone Air則被認為蘋果會咬牙再推第二代，但可能也只是常規升級，但最終還是要等下半年蘋果發表會才會有答案。
微博最新爆料，標準版iPhone 18除了尺寸可能略作微調外，整體外觀幾乎沒有重大改變，意味蘋果這一代標準機型恐怕不會出現大刀闊斧的重新設計《9to5Mac》也提到，iPhone 18系列較可能被看見的外觀差異，可能是新配色，而不是機身結構本身。
若從目前各方傳聞交叉來看，標準版iPhone 18延續動態島設計的可能性相對較高。MacRumors指出，較小的動態島目前仍被認為會先下放到iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max，標準版iPhone 18則預料不會有太大設計突破。
iPhone Air 2升級幅度恐不大
至於另一款話題機型iPhone Air，微博定焦數碼最新爆料指出，從產業端傳出，蘋果仍將依照正常產品週期持續更新。即使前代銷售表現未必亮眼，蘋果也傾向至少再推進一代產品，不會太快讓Air系列退場。
iPhone Air 2將依照正常產品迭代節奏更新，定位偏向例行性升級，可能不會帶來雙鏡頭、外型重做等明顯變化。換句話說，若此說法屬實，Air 2的更新重點可能更偏向晶片、效能或續航等內部規格。
不過，iPhone Air 2發表時間，目前市場存在兩派說法。有人認為可能在2026年秋季與iPhone 18 Pro、摺疊iPhone同場亮相；另有人則認為可能延到2027年才推出。
標準版iPhone 18恐延後到2027年春季
除了Air 2時程未定，標準版iPhone 18本身的上市時間也傳出變化。最新產品彙整指出，蘋果可能從iPhone 18系列開始採取分流發表策略，先在2026年秋季推出iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max與首款摺疊iPhone，標準版iPhone 18與iPhone 18e則延後到2027年春季登場。代表蘋果未來iPhone新品發表節奏將不再像過去一樣全系列同場亮相，而是先推高階機種，再於隔年春季補齊相對平價的標準版產品。
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若從目前各方傳聞交叉來看，標準版iPhone 18延續動態島設計的可能性相對較高。MacRumors指出，較小的動態島目前仍被認為會先下放到iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max，標準版iPhone 18則預料不會有太大設計突破。
iPhone Air 2升級幅度恐不大
至於另一款話題機型iPhone Air，微博定焦數碼最新爆料指出，從產業端傳出，蘋果仍將依照正常產品週期持續更新。即使前代銷售表現未必亮眼，蘋果也傾向至少再推進一代產品，不會太快讓Air系列退場。
iPhone Air 2將依照正常產品迭代節奏更新，定位偏向例行性升級，可能不會帶來雙鏡頭、外型重做等明顯變化。換句話說，若此說法屬實，Air 2的更新重點可能更偏向晶片、效能或續航等內部規格。
不過，iPhone Air 2發表時間，目前市場存在兩派說法。有人認為可能在2026年秋季與iPhone 18 Pro、摺疊iPhone同場亮相；另有人則認為可能延到2027年才推出。
標準版iPhone 18恐延後到2027年春季
除了Air 2時程未定，標準版iPhone 18本身的上市時間也傳出變化。最新產品彙整指出，蘋果可能從iPhone 18系列開始採取分流發表策略，先在2026年秋季推出iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max與首款摺疊iPhone，標準版iPhone 18與iPhone 18e則延後到2027年春季登場。代表蘋果未來iPhone新品發表節奏將不再像過去一樣全系列同場亮相，而是先推高階機種，再於隔年春季補齊相對平價的標準版產品。