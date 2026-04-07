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日本大胃女王來台灣了！吃到飽巧遇粉絲幫付餐費

▲安潔拉佐藤4月又飛來台灣，要展開長達9天的美食之旅，要造訪台北、嘉義市，更開始詢問「便宜又可以吃到飽」的地方推薦。（圖／IG@angela_satou）

▲日本知名大胃女王安潔拉佐藤（アンジェラ佐藤）近年積極在台灣發展，常常在社群上分享在台遭遇的趣事。（圖／IG@angela_satou）

日本知名大胃女王安潔拉佐藤（アンジェラ佐藤）近年積極在台灣發展，常常在社群上分享在台遭遇的趣事。從4月開始安潔拉展開台灣美食之旅，沒想到昨（6）日到吃到飽餐廳時，就遇到了被表情嚴肅店員上前搭話，讓她擔心「是否因為吃太多被黑名單」，沒想到下一秒結局反轉，原來是有粉絲悄悄幫她支付了餐費，讓她感到相當窩心，於是發文表達謝意。日本知名大胃女王安潔拉佐藤（Angela佐藤），因為《火力全開大胃王》節目的關係，在台灣知名度也相當高，近年更頻繁來台灣觀光、工作，活躍於螢光幕前。安潔拉佐藤4月又飛來台灣，要展開長達9天的美食之旅，要造訪台北、嘉義市，更開始詢問「便宜又可以吃到飽」的地方推薦。安潔拉佐藤今（7）日發文透露，昨（6）日中午中午前往一間吃到飽餐廳用餐，在席間發揮大胃王本色，「像平常一樣一直吃一直吃一直吃一直狂吃。」然而，正當她全神貫注享受美食之際，一名店員突然帶著嚴肅的表情朝她走過來，讓她內心感到相當緊張。安潔拉佐藤過去就因為驚人食量，在日本就曾被多達12間吃到飽餐廳列入黑名單、禁止進入，店員越走越近也讓她擔憂：「這該不會是在台灣第一次被列入黑名單吧？」沒想到下秒店員開口表示：「已經有其他客人幫您把餐費全部付清了。」安潔拉佐藤當場傻眼，「蛤？完全無法理解發生什麼事。」原來現場有客人悄悄幫忙買單後就離開了，讓她不禁心想：「什麼都沒說，也太帥了吧！至少讓我知道名字也好啊！台灣人的溫柔與這種貼心的心意，又再次療癒了我的心如果哪天有機會再次見到您，下一次一定換我請客！」台灣粉絲超暖的舉動曝光後，也讓大批網友驚呼，「很多台灣人都是妳的粉絲」、「台灣人真的很怕外國旅客吃不飽」、「台灣人常常做這種事」。