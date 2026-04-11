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▲IU（前）與邊佑錫（後）主演的《21世紀大君夫人》在4月10日於Disney+正式上線。（圖／IG@disneypluskr）

韓星IU與邊佑錫主演的韓劇《21世紀大君夫人》，在4月10日正式於Disney+上線，兩人的高顏值與精湛演技，讓這部劇討論度不斷升高。但其實，IU並非一開始轉戰演技就獲得肯定，她在出道初期曾因生硬演技被罵翻，還一度被韓國網友選為「最討厭女星」。不過IU沒有退縮，並持續耕耘演技，終於以《我的大叔》等劇扭轉口碑，並以《苦盡柑來遇見你》勇奪「青龍系列大獎」最佳女主角獎，登上視后寶座。IU雖然現在身為韓國最有影響力的女星之一，但其實她的出道之路並沒有非常順遂，她在2008年以歌手身分發行〈迷兒〉出道後，於2011年正式轉戰演員，以電視劇《夢想起飛Dream High》正式開啟演員生涯。之後更是主演《最佳李純信》、《月之戀人－步步驚心：麗》等劇，但卻因演技不佳遭到批評，再加上她曾在2012年手滑上傳一張與Super Junior成員銀赫的親密照，而遭批炒作，還因此被韓國網友票選為「最討厭的女明星」，更是讓她的演藝之路雪上加霜。到了2016年，IU持續挑戰演技，主演《月之戀人－步步驚心：麗》，不料卻因生硬的表情被罵翻，遭嘲除了瞪大眼睛以外，沒有別的表情、感情傳達不到位，就連聲音台詞也被說不成熟，無法駕馭古裝劇氛圍。這也讓她在一群實力派主演李準基、姜河那、姜漢娜等人中，氣勢直接被輾壓。演技與私生活方面的負評，不斷朝著IU襲去，但她也沒有因此退縮，而是持續發行音樂作品，並精進演技。在2018年，IU與已故演員李善均主演《我的大叔》，成功呈現出壓抑、陰沉的眼神與內斂的肢體語言，精準詮釋背負沉重債務的底層女子，成功撕掉演技質疑的標籤，就算在一眾大前輩中，演技也毫不遜色。IU也憑該劇入圍百想藝術大賞電視部門「女子最優秀演技賞」，雖然未能獲獎，但演技已受到肯定。而真正讓IU封后的，是在2025年與朴寶劍主演的《苦盡柑來遇見你》，IU在劇中一人分飾少女「愛純」及其女兒「金明」兩角。她細膩詮釋了從青澀少女、懷孕母親到職場女性的跨度。由於全劇包含約80場哭戲，IU也在每一場中都展現了不同的細膩感情，讓觀眾都忍不住跟著她落淚。該劇也讓IU獎拿到手軟，還在青龍系列大獎中，打敗眾多強敵奪下視后寶座。IU演技的更上一層樓，也讓大家更加期待她會在新劇《21世紀大君夫人》中，展現出什麼樣的全新面貌。