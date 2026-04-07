台北喜來登大飯店表示，飯店內的buffet「十二廚自助餐廳」即日起推出「春日和食饗宴」，集結多款經典日式名物，包含現涮的牛肉壽喜燒、蒲燒鰻魚飯、鮑魚雞白湯拉麵等人氣料理，搭配餐廳超人氣的松葉蟹、螃蟹、鮪魚壽司盛合及櫻花系甜點通通都可吃到飽。台北喜來登大飯店還推出限時優惠，4月30日前透過台北喜來登飯店官網預訂平日午餐或下午茶，可享「四人同行一人免費」限量優惠。
新菜色必吃：鮑魚雞白湯拉麵、牛肉壽喜燒、鰻魚飯
台北喜來登大飯店提到，此次「春日和食饗宴」有多道日式小食，包含熱食區的「日式鮑魚雞白湯拉麵」，以老母雞與豚骨慢火熬製搭配麵條，還有一整顆的鮑魚。還有「現涮牛肉壽喜燒」，以洋蔥、時蔬與牛筋熬製基底，加入特製壽喜燒醬汁燉煮，牛肉吸附醬香後呈現甘甜濃郁風味，現點現涮。更別錯過「蒲燒鰻魚飯」，鹹甜的醬香搭著細嫩的鰻魚肉，風味醇厚，很值得一吃。
其他日式熱食還有米茄田樂燒、照燒雞腿排、日式煮炸豆腐、御選關東煮等，更有原本人氣菜色包含美國肋眼牛排、現煎帶骨牛小排、迷迭香羊排、板腱牛、松葉蟹、青花蟹、白蝦等吃到飽，更有道明寺櫻餅、粉櫻馬卡龍、日式三色糰子與最中餅等經典甘味輪番登場。
十二廚現推優惠 四人同行一人免費
台北喜來登大飯店「十二廚」更同步推出期間限定優惠，4月30日前透過官網預訂平日午餐及下午茶，可享「四人同行一人免費」限量優惠。若以最低價下午茶每人990元+10%來計算，平均後等於每人842元，盡饗以上餐點。
🟡台北喜來登大飯店十二廚「春日和食饗宴」
活動時間：即日起，午餐、晚餐、下午茶時段皆供應
活動餐價：平日午餐每位1490元+10%、平日晚餐每位1590元+10%、平日下午茶每位990元+10%、假日午晚餐每位1990元+10%、假日下午茶每位1290元+10%
備註：各餐期菜色略有不同，實際菜色將視當日供應調整。
高雄承億酒店吃到飽推出樂齡優惠 兩人只要999元
高雄承億酒店則是在四月以「全齡共樂」為主題圍繞，啟動了親子活動、樂齡餐飲等活動。其中的吃到飽餐廳「貳陸日全食」則有樂齡優惠專案，6月30日前於平日週一至週五，凡雙人同行其中一位貴賓60歲以上，即可享999元雙人價吃到早午餐，「貳陸日全食」原價為每位成人850元，等於長輩只需149元就享有星級飯店Buffet早午餐吃到飽。
「貳陸日全食」早午餐必吃菜色包含現沖牛肉湯、鮑魚粥、現打精力蔬果汁、冷熱菜等，現還有連續多年拿下米其林必比登推介殊榮的弘記肉燥飯，號稱選用花蓮玉里頂級年昌香米，搭配祖傳祕方滷製的本土活菌豬做出的肉燥，滷香濃郁、鹹香入味。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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台北喜來登大飯店提到，此次「春日和食饗宴」有多道日式小食，包含熱食區的「日式鮑魚雞白湯拉麵」，以老母雞與豚骨慢火熬製搭配麵條，還有一整顆的鮑魚。還有「現涮牛肉壽喜燒」，以洋蔥、時蔬與牛筋熬製基底，加入特製壽喜燒醬汁燉煮，牛肉吸附醬香後呈現甘甜濃郁風味，現點現涮。更別錯過「蒲燒鰻魚飯」，鹹甜的醬香搭著細嫩的鰻魚肉，風味醇厚，很值得一吃。
十二廚現推優惠 四人同行一人免費
台北喜來登大飯店「十二廚」更同步推出期間限定優惠，4月30日前透過官網預訂平日午餐及下午茶，可享「四人同行一人免費」限量優惠。若以最低價下午茶每人990元+10%來計算，平均後等於每人842元，盡饗以上餐點。
活動時間：即日起，午餐、晚餐、下午茶時段皆供應
活動餐價：平日午餐每位1490元+10%、平日晚餐每位1590元+10%、平日下午茶每位990元+10%、假日午晚餐每位1990元+10%、假日下午茶每位1290元+10%
備註：各餐期菜色略有不同，實際菜色將視當日供應調整。
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高雄承億酒店則是在四月以「全齡共樂」為主題圍繞，啟動了親子活動、樂齡餐飲等活動。其中的吃到飽餐廳「貳陸日全食」則有樂齡優惠專案，6月30日前於平日週一至週五，凡雙人同行其中一位貴賓60歲以上，即可享999元雙人價吃到早午餐，「貳陸日全食」原價為每位成人850元，等於長輩只需149元就享有星級飯店Buffet早午餐吃到飽。
「貳陸日全食」早午餐必吃菜色包含現沖牛肉湯、鮑魚粥、現打精力蔬果汁、冷熱菜等，現還有連續多年拿下米其林必比登推介殊榮的弘記肉燥飯，號稱選用花蓮玉里頂級年昌香米，搭配祖傳祕方滷製的本土活菌豬做出的肉燥，滷香濃郁、鹹香入味。
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