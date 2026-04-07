台北喜來登大飯店表示，飯店內的buffet「十二廚自助餐廳」即日起推出「春日和食饗宴」，集結多款經典日式名物，包含現涮的牛肉壽喜燒、蒲燒鰻魚飯、鮑魚雞白湯拉麵等人氣料理，搭配餐廳超人氣的松葉蟹、螃蟹、鮪魚壽司盛合及櫻花系甜點通通都可吃到飽。台北喜來登大飯店還推出限時優惠，4月30日前透過台北喜來登飯店官網預訂平日午餐或下午茶，可享「四人同行一人免費」限量優惠。

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新菜色必吃：鮑魚雞白湯拉麵、牛肉壽喜燒、鰻魚飯

台北喜來登大飯店提到，此次「春日和食饗宴」有多道日式小食，包含熱食區的「日式鮑魚雞白湯拉麵」，以老母雞與豚骨慢火熬製搭配麵條，還有一整顆的鮑魚。還有「現涮牛肉壽喜燒」，以洋蔥、時蔬與牛筋熬製基底，加入特製壽喜燒醬汁燉煮，牛肉吸附醬香後呈現甘甜濃郁風味，現點現涮。更別錯過「蒲燒鰻魚飯」，鹹甜的醬香搭著細嫩的鰻魚肉，風味醇厚，很值得一吃。

▲十二廚期間限定菜色「日式鮑魚雞白湯拉麵」，吃得到一整顆鮑魚。（圖／記者葉盛耀攝）
▲十二廚期間限定菜色「日式鮑魚雞白湯拉麵」，吃得到一整顆鮑魚。（圖／記者葉盛耀攝）
▲十二廚期間限定菜色「鰻魚飯」一小碗，吃起來香嫩宜人不覺負擔。（圖／記者葉盛耀攝）
▲十二廚期間限定菜色「鰻魚飯」一小碗，吃起來香嫩宜人不覺負擔。（圖／記者葉盛耀攝）
其他日式熱食還有米茄田樂燒、照燒雞腿排、日式煮炸豆腐、御選關東煮等，更有原本人氣菜色包含美國肋眼牛排、現煎帶骨牛小排、迷迭香羊排、板腱牛、松葉蟹、青花蟹、白蝦等吃到飽，更有道明寺櫻餅、粉櫻馬卡龍、日式三色糰子與最中餅等經典甘味輪番登場。

十二廚現推優惠  四人同行一人免費

台北喜來登大飯店「十二廚」更同步推出期間限定優惠，4月30日前透過官網預訂平日午餐及下午茶，可享「四人同行一人免費」限量優惠。若以最低價下午茶每人990元+10%來計算，平均後等於每人842元，盡饗以上餐點。

▲十二廚自助餐廳」即日起推出「春日和食饗宴」，平日下午茶、午餐更有四人同行人免費優惠。（圖／台北喜來登飯店提供）
▲十二廚自助餐廳」即日起推出「春日和食饗宴」，平日下午茶、午餐更有四人同行人免費優惠。（圖／台北喜來登飯店提供）
🟡台北喜來登大飯店十二廚「春日和食饗宴」
活動時間：即日起，午餐、晚餐、下午茶時段皆供應
活動餐價：平日午餐每位1490元+10%、平日晚餐每位1590元+10%、平日下午茶每位990元+10%、假日午晚餐每位1990元+10%、假日下午茶每位1290元+10%
備註：各餐期菜色略有不同，實際菜色將視當日供應調整。

高雄承億酒店吃到飽推出樂齡優惠  兩人只要999元

高雄承億酒店則是在四月以「全齡共樂」為主題圍繞，啟動了親子活動、樂齡餐飲等活動。其中的吃到飽餐廳「貳陸日全食」則有樂齡優惠專案，6月30日前於平日週一至週五，凡雙人同行其中一位貴賓60歲以上，即可享999元雙人價吃到早午餐，「貳陸日全食」原價為每位成人850元，等於長輩只需149元就享有星級飯店Buffet早午餐吃到飽。

「貳陸日全食」早午餐必吃菜色包含現沖牛肉湯、鮑魚粥、現打精力蔬果汁、冷熱菜等，現還有連續多年拿下米其林必比登推介殊榮的弘記肉燥飯，號稱選用花蓮玉里頂級年昌香米，搭配祖傳祕方滷製的本土活菌豬做出的肉燥，滷香濃郁、鹹香入味。

▲「貳陸日全食」還與高雄在地連續多年拿下米其林必比登推介殊榮的弘記肉燥飯聯名。（圖／承億酒店官網）
▲「貳陸日全食」還與高雄在地連續多年拿下米其林必比登推介殊榮的弘記肉燥飯聯名。（圖／承億酒店官網）
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