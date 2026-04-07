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記憶體模組大廠十銓受惠於全球記憶體市場強勢復甦，今（7）日公布3月營收達49.15億元，月增326.68%，年增高達120.49%，寫下最強單月紀錄。不僅單月表現驚人，十銓第一季累計營收逼近百億大關，達95.57億元，季增50.53%，年增78.63%，同樣創下單季歷史新高紀錄。十銓表示，3月營收表現亮眼，主因為出貨量增加及銷售單價上漲所致。總經理在去年底便精準預告，記憶體市況極佳，2026年看不到價格下滑的理由，且前兩季將明確感到市場缺貨。不過上半年漲幅將比下半年大，而明年市況則要根據AI伺服器需求和原廠供給狀況來看。事實上，十銓3月公布1月自結財報，獲利高達10.88億元，年增超過53倍，一個月大賺一股本、達10.37元，逼近去年全年13.06元紀錄。不過記憶體近期陷入籌碼戰，十銓7日股價開高走低，終場小漲1.67%，收212.5元，成交量8025張。今年高點、同樣也是股價歷史高點落在3月20日288.5元，距離今日收盤價高檔已回落26.3%。