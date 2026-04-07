皮克敏系列手遊《Pikmin Bloom》，2026年突然攻上台灣免費遊戲排行冠軍寶座，這款主打「走路種花」的休閒遊戲，沒有高強度對戰與複雜機制，不僅吸引眾多名人成為資深玩家，更在台灣掀起「全民散步潮」；《NOWNEWS》也透過本文，整理《Pikmin Bloom》的遊戲攻略、隱藏技巧。
🟡本文重點一覽
▪️皮克敏是什麼？為什麼爆紅？
▪️皮克敏手遊怎麼玩？走路、種花教學
▪️皮克敏蘑菇怎麼打？怎麼揪團
▪️玩皮克敏每日必做清單
▪️皮克敏手遊隱藏小技巧
🟡皮克敏是什麼？手遊為什麼爆紅？
皮克敏是任天堂旗下的經典IP，由植物與動物結合的虛擬生物所組成，2021年推出的《Pikmin Bloom》，將核心概念設定為「步行養成」，玩家只要帶著手機走路累積步數，就能培育花苗、孵化出包含紅、藍、黃、紫、白、岩石、羽翅及冰凍等8種屬性的皮克敏。
系統會在背景自動計算步數，皮克敏會跟著玩家散步、搬運水果精華，玩家也能在地圖上種出專屬的花海軌跡，這種把整座城市變成遊戲地圖的輕鬆玩法，被許多玩家譽為「最療癒的健走遊戲。」
🟡皮克敏手遊怎麼玩？走路、種花教學
皮克敏《Pikmin Bloom》遊戲的玩法非常簡單，無論新手或老手，只要記得「每天走路、每天餵食、每天種花」就對了。
📌走路：玩家透過移動能在地圖上撿到「花苗」，接著打開背包，將花苗放入「培育槽」中，並根據花苗種類，累積走1000步到10000步不等，就能拔出1隻專屬的小皮克敏。
📌餵食：被拔出的皮克敏會跟著玩家「走路」，玩家可以透過長按哨子將所有皮克敏召集到身邊，皮克敏們則會抱回在路邊撿到的「水果」，這些水果能轉化為「精華」，玩家只要把精華拖曳到皮克敏身上完成「餵食」，一定程度後皮克敏頭上的葉子會開花，玩家就能收集到遊戲中相當重要的「花瓣」。
📌種花：玩家只要在通勤前，點擊花朵圖示，選擇收集到的花瓣並按下「開始種花」。系統會在背景自動「沿路種下花朵」，不僅能讓培育槽裡的花苗成長速度加快，還能獲得遊戲內的硬幣。
🟡皮克敏蘑菇怎麼打？怎麼揪團
《Pikmin Bloom》地圖上會出現各種顏色的「巨大蘑菇」。只要點選蘑菇，派出1隊皮克敏去「打工」，皮克敏們會自動帶回精華，以及印有當地地標的明信片。玩家達到8級即可解鎖蘑菇戰鬥功能，建議儘早提升至12級，就能派出20隻皮克敏應戰，獲得更多精華獎勵。
《Pikmin Bloom》中還有火、電、水、毒、水晶等「特殊蘑菇」，更容易拿到稀有花瓣與對應精華，甚至還能獲得愛心，餵給皮克敏後可提升好感度，累積4顆就能解鎖飾品皮克敏。
挑戰人數方面，5人內可免費參加，最多可擴充至20人（挑戰巨大蘑菇30人）。最終獎勵會依照星級（1～4星）與蘑菇大小而定，規模越大、表現越好，拿到的精華也越多。
🟡玩皮克敏每日必做清單
📌出門通勤、走路：開啟種花模式、累積步數、孵花苗。
📌打開探測器：《Pikmin Bloom》中有「探測器」道具，每天免費充能一次，打開後可掃描周邊環境，有機會找到特定地點才能獲得的「飾品皮克敏花苗」
📌中午、下班回家：收成前一天派去打蘑菇的皮克敏，領取明信片與精華。別忘了檢查地圖上有沒有新的蘑菇可以派隊。
📌領取每日免費商品：遊戲內商店每天都會提供免費道具（花瓣、精華）
📌睡前：餵食皮克敏，查看生活紀錄，最好是放一張當天的照片。
📌每周：與好友組隊參加步行或種花挑戰，各自走路，一起達標領獎勵。
🟡皮克敏手遊隱藏小技巧
📌一天餵食不超過5次：皮克敏一天最多餵5次精華，餵第6次皮克敏會禿頭變弱。
📌花苞狀態餵食效率最高：皮克敏頭上從葉子→花苞→開花，在花苞時餵食，可獲得2倍花瓣量。
📌打菇拼速度：點蘑菇後，左上角選「工作力」排序，再按「自動」，系統會幫你派最強隊伍，是玩家們搶熱門菇點最常用的技巧。
📌種花時速不能太快：當移動速度保持在20 km/h以下時，種花最有效率，所以騎腳踏車或走路最適合，機車、汽車、捷運容易超過會效率下降。
📌探測器使用時機：每天免費一次，用完想再測需花金幣，建議在特別想收集特定飾品（如車站、咖啡廳）時使用，或路過沒去過的地標時使用。
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▪️皮克敏是什麼？為什麼爆紅？
▪️皮克敏手遊怎麼玩？走路、種花教學
▪️皮克敏蘑菇怎麼打？怎麼揪團
▪️玩皮克敏每日必做清單
▪️皮克敏手遊隱藏小技巧
皮克敏是任天堂旗下的經典IP，由植物與動物結合的虛擬生物所組成，2021年推出的《Pikmin Bloom》，將核心概念設定為「步行養成」，玩家只要帶著手機走路累積步數，就能培育花苗、孵化出包含紅、藍、黃、紫、白、岩石、羽翅及冰凍等8種屬性的皮克敏。
系統會在背景自動計算步數，皮克敏會跟著玩家散步、搬運水果精華，玩家也能在地圖上種出專屬的花海軌跡，這種把整座城市變成遊戲地圖的輕鬆玩法，被許多玩家譽為「最療癒的健走遊戲。」
皮克敏《Pikmin Bloom》遊戲的玩法非常簡單，無論新手或老手，只要記得「每天走路、每天餵食、每天種花」就對了。
📌走路：玩家透過移動能在地圖上撿到「花苗」，接著打開背包，將花苗放入「培育槽」中，並根據花苗種類，累積走1000步到10000步不等，就能拔出1隻專屬的小皮克敏。
📌餵食：被拔出的皮克敏會跟著玩家「走路」，玩家可以透過長按哨子將所有皮克敏召集到身邊，皮克敏們則會抱回在路邊撿到的「水果」，這些水果能轉化為「精華」，玩家只要把精華拖曳到皮克敏身上完成「餵食」，一定程度後皮克敏頭上的葉子會開花，玩家就能收集到遊戲中相當重要的「花瓣」。
📌種花：玩家只要在通勤前，點擊花朵圖示，選擇收集到的花瓣並按下「開始種花」。系統會在背景自動「沿路種下花朵」，不僅能讓培育槽裡的花苗成長速度加快，還能獲得遊戲內的硬幣。
《Pikmin Bloom》地圖上會出現各種顏色的「巨大蘑菇」。只要點選蘑菇，派出1隊皮克敏去「打工」，皮克敏們會自動帶回精華，以及印有當地地標的明信片。玩家達到8級即可解鎖蘑菇戰鬥功能，建議儘早提升至12級，就能派出20隻皮克敏應戰，獲得更多精華獎勵。
《Pikmin Bloom》中還有火、電、水、毒、水晶等「特殊蘑菇」，更容易拿到稀有花瓣與對應精華，甚至還能獲得愛心，餵給皮克敏後可提升好感度，累積4顆就能解鎖飾品皮克敏。
挑戰人數方面，5人內可免費參加，最多可擴充至20人（挑戰巨大蘑菇30人）。最終獎勵會依照星級（1～4星）與蘑菇大小而定，規模越大、表現越好，拿到的精華也越多。
📌出門通勤、走路：開啟種花模式、累積步數、孵花苗。
📌打開探測器：《Pikmin Bloom》中有「探測器」道具，每天免費充能一次，打開後可掃描周邊環境，有機會找到特定地點才能獲得的「飾品皮克敏花苗」
📌中午、下班回家：收成前一天派去打蘑菇的皮克敏，領取明信片與精華。別忘了檢查地圖上有沒有新的蘑菇可以派隊。
📌領取每日免費商品：遊戲內商店每天都會提供免費道具（花瓣、精華）
📌睡前：餵食皮克敏，查看生活紀錄，最好是放一張當天的照片。
📌每周：與好友組隊參加步行或種花挑戰，各自走路，一起達標領獎勵。
📌一天餵食不超過5次：皮克敏一天最多餵5次精華，餵第6次皮克敏會禿頭變弱。
📌花苞狀態餵食效率最高：皮克敏頭上從葉子→花苞→開花，在花苞時餵食，可獲得2倍花瓣量。
📌打菇拼速度：點蘑菇後，左上角選「工作力」排序，再按「自動」，系統會幫你派最強隊伍，是玩家們搶熱門菇點最常用的技巧。
📌種花時速不能太快：當移動速度保持在20 km/h以下時，種花最有效率，所以騎腳踏車或走路最適合，機車、汽車、捷運容易超過會效率下降。
📌探測器使用時機：每天免費一次，用完想再測需花金幣，建議在特別想收集特定飾品（如車站、咖啡廳）時使用，或路過沒去過的地標時使用。