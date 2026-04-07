金鐘獎、金曲獎雙金得主沈文程今（7）日出席《2026年國際沈文程日—小琉球情歌演唱會》記者會。除了宣傳即將於5月開跑的台北、台中兩場演出，現場媒體同時也關注他日前與久違復出的朱海君同台錄影的細節。沈文程大讚朱海君歌藝無懈可擊，是教科書等級。針對外界關心的朱海君與NONO離婚傳聞及暴瘦疑雲，沈文程也以演藝圈前輩的身分回應。
破除暴瘦傳聞 眼神交流勝過千言萬語
沈文程回憶，和朱海君是2006年主持《愛拼才會贏》時認識，已經認識20年了。關於朱海君因丈夫 NONO（陳宣裕）捲入性侵風波而沉寂多時，近期終於在《綜藝一級棒》重返舞台的狀態，沈文程表示，錄影當天在後台見面時，感覺到朱海君依然開朗，且狀態維持得非常好。
而朱海君在夫婿NONO風波後幾次現身，都被外界認為，因操煩家務而暴瘦，親自見到本人的沈文程表示，沒有覺得她暴瘦，反而覺得她氣色不錯，且歌唱表現專業。沈文程說，兩人在後台不會特別聊私事，「有時只要一個眼神交流，給出關心就足夠了。」沈文程也認為，最重要是活在當下。當她再回歸歌壇，希望大家都能給予善意的目光。
至於外界盛傳朱海君已與NONO離婚，沈文程表示並不清楚。曾有過兩段婚姻經歷的他表示，其實分分合合是很正常。他認為即使分開了，只要彼此都能給出關心和祝福，也是一種人生圓滿。
國際沈文程日開唱！提醒歌迷「不在小琉球」
沈文程的「國際沈文程日」系列演唱會已連唱四年。今年主題定為「小琉球情歌」，他幽默提醒歌迷，雖然歌曲是為小琉球創作，但演出地點分別在台北國際會議中心（TICC）及台中中興大學惠蓀堂，真的不在小琉球開唱，千萬別因為主題名稱就跑錯離島。
71歲的沈文程，很能跟上時代，近期網路出現他歌曲〈五月十一彼下埔〉的AI翻唱版，本來的台語悲歌變成熱血灌籃高手風格，沈文程對此大感驚奇，甚至動念想邀請改編的原作者到現場同台。《國際沈文程日—小琉球情歌演唱會》將於5月9日（六）15:00於台北國際會議中心大會堂（TICC）、以及5月16日（六）15:00於台中中興大學惠蓀堂登場，購票請洽年代售票官網。
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沈文程回憶，和朱海君是2006年主持《愛拼才會贏》時認識，已經認識20年了。關於朱海君因丈夫 NONO（陳宣裕）捲入性侵風波而沉寂多時，近期終於在《綜藝一級棒》重返舞台的狀態，沈文程表示，錄影當天在後台見面時，感覺到朱海君依然開朗，且狀態維持得非常好。
而朱海君在夫婿NONO風波後幾次現身，都被外界認為，因操煩家務而暴瘦，親自見到本人的沈文程表示，沒有覺得她暴瘦，反而覺得她氣色不錯，且歌唱表現專業。沈文程說，兩人在後台不會特別聊私事，「有時只要一個眼神交流，給出關心就足夠了。」沈文程也認為，最重要是活在當下。當她再回歸歌壇，希望大家都能給予善意的目光。
至於外界盛傳朱海君已與NONO離婚，沈文程表示並不清楚。曾有過兩段婚姻經歷的他表示，其實分分合合是很正常。他認為即使分開了，只要彼此都能給出關心和祝福，也是一種人生圓滿。
國際沈文程日開唱！提醒歌迷「不在小琉球」
沈文程的「國際沈文程日」系列演唱會已連唱四年。今年主題定為「小琉球情歌」，他幽默提醒歌迷，雖然歌曲是為小琉球創作，但演出地點分別在台北國際會議中心（TICC）及台中中興大學惠蓀堂，真的不在小琉球開唱，千萬別因為主題名稱就跑錯離島。
71歲的沈文程，很能跟上時代，近期網路出現他歌曲〈五月十一彼下埔〉的AI翻唱版，本來的台語悲歌變成熱血灌籃高手風格，沈文程對此大感驚奇，甚至動念想邀請改編的原作者到現場同台。《國際沈文程日—小琉球情歌演唱會》將於5月9日（六）15:00於台北國際會議中心大會堂（TICC）、以及5月16日（六）15:00於台中中興大學惠蓀堂登場，購票請洽年代售票官網。