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記憶體大廠旺宏今（7）日公布3月營收達44.21億元，較去年同期的22.5億元大幅躍升，年增高達96.46%，繳出年增近一倍的亮眼成績，創下歷年同期新高，也宣布將於4月27日召開第一季線上法人說明會。此外，旺宏目前正處於第二次處置的交易分盤限制中，但明（8）日將是最後一天，預計9日正式出關。在單月營收暴衝的帶動下，旺宏今年第一季累計營收突破百億，累計達104.68億元，相較去年同期的61.37億元，年增70.58%。針對營收大幅成長的原因，旺宏簡潔有力地指出，主要歸功於市場需求增加影響。旺宏近期因股價波動劇烈、交易過熱，遭證交所列為處置股，自3月24日起至4月8日進行每20分鐘人工撮合盤，隨著處置結束，可望提高個股流動性。除了營收報喜，旺宏今日也正式發布重訊，宣布將於4月27日下午 4點舉辦2026年第一季線上法人說明會，預計將由董事長兼執行長吳敏求親自主持。隨著記憶體產業迎來超級週期，市場將高度聚焦旺宏在本次法說會上針對NOR Flash等主力產品的報價走勢、產能利用率，三星退場 eMMC、MLC NAND 等產品線帶來的挹注，以及下半年市場展望。旺宏7日股價上漲5.81%，收136.5元，成交量14528張，從技術指標來看，已經站上所有均線。