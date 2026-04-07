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受到美伊消息影響，台北股市今（7）日開高震盪，今（7）日開盤上漲99.09點、來到32671.52點，終場上漲657.39點或2.02%，收在33229.82點，成交量為5643.42億元。中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.91點、來到318.81點，終場上漲7.71點或2.43%，收在325.61點，成交量為1746.55億元。今日個股成交量排行榜前五名：友達、群創、華邦電、聯電、頎邦；個股成交值排行榜前五名：台積電、華通、欣興、華邦電、南亞科。權值股多數走高，權王台積電開高走高，最後一盤爆出3586張買單，終場收在最高價1860元，上漲50元或2.76%，貢獻大盤指數就有395點；台達電同樣收在今日最高價1515元，上漲85元或5.94%，貢獻大盤指數就有64點；不過鴻海卻逆勢走低，終場下跌1元或0.52%，收在192元。台積電開高走高，帶動相關族群走強，設備股掀起漲停潮，辛耘、明遠精密、日揚、竑騰、港建*、由田、竹陞科技、晶彩科攻上漲停板，倍利科、巨漢、中砂上漲逾7%，豪勉上漲逾6%。PCB也持續走高，聯茂、台燿、德宏、尖點、博智、南電攻上漲停板，欣興、建榮上漲逾8%，景碩上漲逾6%，金居、華通、富喬、定穎投控、恩德、臻鼎-KY上漲逾5%。矽光子同步走高，上詮、台燿、訊芯-KY、聯亞、波若威攻上漲停板，聯電、穩懋、環宇-KY上漲逾8%，穎崴、創威、聯鈞上漲逾7%，IET-KY、華星光、眾達-KY、明泰上漲逾5%。記憶體族群則是有火種點燃，旺宏上漲逾5%，南亞科上漲逾2%，力積電力守紅盤，不過華邦電下跌逾2%。