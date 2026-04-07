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台新新光金控子公司台新證券及元富證券、台新期貨及元富期貨昨（6）日正式合併，台新證券、台新期貨為存續公司，台新證券宣示目標2029年成為市場前三大證券。台新新光金控董事長吳東亮表示，台股今年表現屢創新高，是全球第七大資本市場，現在正式合併好時機。台新證券及台新期貨6日召開董事會，台新證券由陳俊宏出任董事長、郭嘉宏出任副董事長、陳立國出任總經理。吳東亮表示，去年上市櫃IPO金額達到996億元寫下新高，今年台股更是屢創新高，台股市值突破百兆，成為全球第七大資本市場，現在正是證券公司合併最好時機。陳俊宏為現任券商公會理事長，耕耘證券市場逾20年，對於證券業務、市場文化相當嫻熟；郭嘉宏則為投行專才，將持續協助台新證券精進在資本市場的佈局與創新。此外，台新期貨則由黃正雄擔任董事長、林伯修擔任總經理，新經營團隊將展現「強強聯手」的氣勢，將加速資源整合，確保合併後發揮最大經營綜效。台新證券董事長陳俊宏表示，會選在今日合併正是因為前面有4天連假，可以足夠測試，今天開盤後整體「瑕不掩瑜」，有一些找不到帳號無法下單等狀況都已經迅速排解。副董事長郭嘉宏也說，考量客戶習慣，台新、元富的看盤APP都會保留，不會影響客戶權益，後續再評估效益。陳俊宏說，雙證雙期同步整併，顯著提升整體營運規模與市場影響力，也將結合金控資源的協同效應，建構涵蓋證券交易與期貨避險的「一站式金融服務平台」。雙方合併後的市佔率為第四名。陳立國宣示目標，將在三年迎頭趕上證券第三名，希望跟同仁繼續努力，在2029年前達到目標。