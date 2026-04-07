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統一7-ELEVEn獅投手江少慶經過漫長的復健期，今（7）日正式重返中職投手丘，在二軍例行賽先發面對富邦悍將二軍，主投2局沒失分，被敲出1安，另外送出2次三振，最快球速154公里。今日登板是江少慶自2024年9月14日一軍例行賽後，睽違570天，再度於中職正式比賽中登板投球。江少慶今日投入復健賽，在二軍例行賽先發交手富邦悍將二軍，面對前2棒打者高捷、池恩齊，江少慶都投出三振，再讓陳真敲出中外野飛球出局，演出3上3下。2局上江少慶續投，讓第4棒王君佑敲出游擊滾地球出局，不過被童堉誠敲出安打，並且投出暴投，讓跑者上到二壘，面對得點圈危機，江少慶連續解決董子恩、王苡丞，讓悍將二軍留下殘壘。總計江少慶此役主投2局無失分，共用27球，被敲出1安，另外送出2次三振，最快球速154公里。江少慶今日登板是自2024年9月14日一軍例行賽後，睽違570天，再度於中職正式比賽中登板投球。現年32歲的江少慶，2021年結束旅外生涯，成為當年的選秀狀元，與悍將簽下4.5年總值6120萬元的超大約，平均月薪超過113萬元，為當時中職球員最高合約。不過江少慶返台後飽受傷痛影響，其中2024年因傷僅出賽4場，去年賽季更因右側胸大肌撕裂傷，導致整季報銷，總計中職4個賽季僅出賽50場，投271.1局，拿下13勝22敗，防禦率3.68。雖然去年賽季0出賽，悍將仍在休賽季把江少慶放入60人名單中，明確表達將江少慶視為戰力之一，不過在捕手林岱安FA補償一案，悍將未把江少慶放入25人保護名單，最終被獅隊選走，改披橘色戰袍。依據聯盟規章，江少慶新賽季的合約不得低於去年，因此本季仍是「百萬身價」。