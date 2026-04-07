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▲李珠珢（如圖）當初憑著三振舞爆紅。（圖／李珠珢IG@0724.32）

超越李珠珢 富邦團長布萊恩跳「三振舞」爆紅

布萊恩太會扭 網笑喊：超越五本柱的男人

富邦悍將本季啟用全新三振應援曲《三振歌_KKK》，洗腦的快節奏搭配律動感十足的手勢，立刻引發球迷關注。韓籍啦啦隊成員李珠珢當初憑著「三振舞」爆紅，然而這次眾人目光卻被男團長布萊恩吸引，只見他賣力扭動，不時還輕咬嘴唇，表情十分到位，相關影片在Threads上瘋傳，網友們紛紛笑說：「李珠珢輸了」、「超越五本柱的男人」、「布萊恩實在太搶鏡了」。富邦悍將上週末在新莊城堡進行本賽季第一次的主場比賽，除了「富邦五本柱」引發關注，許多球迷的目光也轉向男團長布萊恩，他帶來全新三振應援曲《三振歌_KKK》，扭動屁股再加上風騷表情，吸睛程度不輸啦啦隊員。相關影片近日在社群上瘋傳，Fubon Angels成員禾羽發文表示「布萊恩攻佔我的版面了」，其他網友也笑說：「來人啊！給他一套FA制服」、「本來鏡頭應該是要對著珠珢的」、「終於知道『男人騷起來就沒女人的事』這句話的含義」、「李珠珢三振舞輸了」、「超越五本柱的男人」，意外引發話題。對此，本人表示：「大家都說脆有一個叫布萊恩的很騷？我直接開一個留言串，請你們分享一下你們看到的布萊恩到底有多騷。」甚至還有網友發揮創意，將布萊恩換上Fubon Angels制服，並將照片P在應援毛巾上，釣出本人親自回應：「謝謝大家這兩天的轉發與tag，但如果是這種穿FA制服的就先不用了。」展現幽默一面。