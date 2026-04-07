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台南市政府與統一獅球團因為場外攤販權責關係，引發球迷討論，有不少人質疑台南市政府招標時間過短，中職會長蔡其昌今（7）日出席費嫂歐告記者會，分享自己已經針對此問題詢問黃偉哲市長，得到回應是，因為統一獅10號就在亞太有比賽，因此將時程縮短，希望無縫接軌，不要讓球迷沒東西吃。統一獅日前發表聲明稿，指出台南市政府撤出攤販，該日傍晚台南市政府就提出招標案，球迷提出質疑點主要在於，4月2日開始招標，7日就結標，中間還遇到4天清明連假，8日上午開標後，下午就要完成攤位擺設，讓球迷質疑，「到底誰來得及這樣做？」、「誰會得標早就內定了。」蔡其昌透露，他自亞太球場與統一獅合作卡關時，前前後後至少與黃偉哲市長見面3次，商討長期怎麼做比較好，也有當面問到為何招標時間這麼短，黃偉哲則透露，蔡其昌也提出解決辦法，例如以合法合規方式繼續簽訂臨時約，「我是有建議，這幾天先用臨時方式來合作，就像開幕戰那三場一樣，先讓統一獅合法方式多臨時經營幾天，可能多一個星期，總之不要這麼早結標，好好把這件事處理完。」蔡其昌無奈地強調，自己立場只能給予建議，現在不清楚雙方最後決定是什麼，「聯盟立場就是協助溝通協調，他要不要做，我沒有辦法，我之前叫他們好好談，看起來到現在也沒有談好。 」