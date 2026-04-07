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台中市議會財經委員會今(7)日審查市府提案第 5號「115 年度第1次公債發行計畫案」，引發激烈辯論。市議員陳俞融強力抨擊，市府去年規劃200億元發債計畫最終掛蛋，顯示專業評估嚴重不足，如今又推行「借新還舊」的百億計畫，淪為帳面數字遊戲。儘管現場議員意見分歧，最終在贊成與反對票數持平下，由召集人裁示照案通過。陳俞融指出，財政局於114年度曾提報高達200億元的公債發行計畫，當時市府以美國關稅政策衝擊金融市場、殖利率上升為由，導致發行環境不利，最終竟「一張都沒發出去」。她痛批，這足以證明盧市府在推動百億級財政計畫時決策倉促，對總體經濟的專業評估與風險控管嚴重失靈。針對 115 年度新提出的60億至100億元發債計畫，陳俞融質疑，公債作為強大的財政工具，應落實於帶動城市升級的「重大建設」，而非變相成為「借新還舊」的短期調度工具。她認為，若發債只是為了償還銀行既有債務、填補調度缺口，而非創造實質市政效益，最終只會增加未來世代負擔，成為遮掩財務鬆散的「遮羞布」。會議最後，針對此案進行表決，因現場主張「退回」與「照案通過」的票數相同，財經委員會召集人林昊佑隨即裁示，本案依規定照案通過。陳俞融對此表示保留大會發言權，要求財政局必須補交更嚴謹的利率風險評估報告。對此，財政局長游麗玲表示，發行公債用於「借新還舊」是希望利用較低利率取代既有銀行借款，藉此減輕利息負擔，保證「不會增加市府債務」。她強調，明年度是否順利發行，仍須視全球經濟環境及實際利率是否符合市府需求而定。