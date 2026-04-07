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堪薩斯皇家隊今（7）日在客場挑戰克里夫蘭守護者隊的比賽中，完成了一次足以載入史冊的「珍稀雙殺」。這場特殊的「5-6-4-3」雙殺守備，不僅是21世紀以來首度出現，更是大聯盟近31年來未曾見過的守備奇觀，讓全場球迷與媒體驚嘆不已。這起罕見守備發生在4局下半、雙方1-1平手時。守護者隊第5棒霍普金斯（Hopkins）擊出一記強勁的三游間平飛球，皇家隊三壘手加西亞（Maikel Garcia）雖奮力橫撲，但球擊中手套後彈出。此時，補位到後方的游擊手小威特（Bobby Witt Jr.）反應極其神速，立刻撿起球傳向二壘。二壘手印地安（Jonathan India）接球踩壘後，隨即轉傳給一壘手帕斯昆汀（Vinnie Pasquantino），精準完成這次「5-6-4-3」的併殺守備。根據《Elias Sports Bureau》數據統計，上一次大聯盟出現「5-6-4-3」雙殺，要回溯到1995年8月24日由舊金山巨人對陣蒙特婁博覽會（國民隊前身）時所達成。換言之，這項紀錄已塵封將近31年。有趣的是，MLB官方網站指出，皇家隊這批寫下歷史的內野陣容，在31年前紀錄誕生時甚至都還沒出生。目前的陣容中，印地安29歲、帕斯昆汀28歲、加西亞26歲、小威特則僅25歲。小威特賽後受訪時也感嘆道：「球類運動打久了，真的什麼瘋狂的事情都會發生。」這次雙殺不僅需要球員個人的頂尖反應，更考驗內野防區的補位默契。美媒盛讚皇家隊這群年輕內野手展現了「金手套等級」的臨場應變，在失誤邊緣硬是轉化為歷史性的守備傑作。