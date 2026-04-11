非核家園目標不到一年，面對 2026 年全球AI算力競爭與電力缺口，賴政府對核電態度出現「髮夾彎」。經濟部長龔明鑫近日在立法院首度定調，「用過燃料棒移入乾式貯存場」即符合「核廢有解」的中期標準。此話一出，不僅讓擁核派嘲諷政府「終於科普」，更引發反核團體強烈反彈，憂心8公里的疏散範圍根本無法保障北北基 683 萬人的安全。
在賴政府提出的核電重啟三原則中，「核廢有解」始終是最難跨越的門檻。經濟部長龔明鑫於上月25日立院備詢時明確解釋，所謂「有解」並不等同於立刻尋獲「最終處置場」。
龔明鑫指出，目前國際處理分為幾個時程，短期燃料池濕式貯存、中期採用乾式貯存以及最終處置等3個階段，政府也採用相同的方式。龔明鑫說，核廢中期的處理方式就是放入乾式貯存場，但他也強調必須達成社會共識，且未來不會把核電廠當最終處置場。
對於政府的表態，核能流言終結者創辦人黃士修在社群發文猛烈開火。他諷刺這場政策轉向是「偉大的科普」，直指乾式貯存技術幾十年來並未改變，過去被綠營批評為危險，現在為了救AI電力，政府竟改口稱其為「有解」。
黃士修主張，核廢料並非廢棄物，而是可以透過第四代反應爐回收再利用的「資源」。他更以「隔熱手套」比喻封裝技術，強調核廢料只要封裝好，安全程度甚至優於光電板廢料，並重申願意讓核廢料放在自家社區，領取百億回饋金打造「擁核社宅」，批評反核團體仍困在十年前的思維漩渦。
然而，全國廢核行動平台上月赴行政院前抗議，鎖定「核安風險」正面對決。民團認為，政府將「中期貯存」簡化為「核廢有解」，是閃避最終處置場址的政治責任。
民團模擬福島核災 30 公里的疏散半徑，指出若核二廠出事，影響範圍將涵蓋北北基 683 萬人。他們質疑，政府現在打算讓運轉超過 40 年的老舊機組繼續使用，卻連最基本的應變範圍都不願從8公里擴大至30公里，如何讓人相信核安？要求立法院應儘速修改《核子事故緊急應變法》，否則重啟計畫就是對國民生命的豪賭。
【《NOWNEWS論壇》剖析美中台國防與能源政策】
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● 時間：2026/4/17（五）14:00 - 17:00
●地點：張榮發基金會國際會議中心801會議室（110台北市中正區中山南路11號8樓）
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龔明鑫指出，目前國際處理分為幾個時程，短期燃料池濕式貯存、中期採用乾式貯存以及最終處置等3個階段，政府也採用相同的方式。龔明鑫說，核廢中期的處理方式就是放入乾式貯存場，但他也強調必須達成社會共識，且未來不會把核電廠當最終處置場。
對於政府的表態，核能流言終結者創辦人黃士修在社群發文猛烈開火。他諷刺這場政策轉向是「偉大的科普」，直指乾式貯存技術幾十年來並未改變，過去被綠營批評為危險，現在為了救AI電力，政府竟改口稱其為「有解」。
黃士修主張，核廢料並非廢棄物，而是可以透過第四代反應爐回收再利用的「資源」。他更以「隔熱手套」比喻封裝技術，強調核廢料只要封裝好，安全程度甚至優於光電板廢料，並重申願意讓核廢料放在自家社區，領取百億回饋金打造「擁核社宅」，批評反核團體仍困在十年前的思維漩渦。
然而，全國廢核行動平台上月赴行政院前抗議，鎖定「核安風險」正面對決。民團認為，政府將「中期貯存」簡化為「核廢有解」，是閃避最終處置場址的政治責任。
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