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▲zepa早就為多年後的自己準備了許多時光膠囊，讓粉絲全看哭。（圖／翻攝自X）

日本知名女YouTuberゼパ（zepa）擁有超過60萬訂閱，然而她的官方X帳號昨（6）日卻突然發訃聞證實本人離世，得年26歲，消息一出震撼大批粉絲，而有網友發現她早在本月初的直播中，就有著多次「不想活了」、「想離開」相關發言，再加上她早在YouTube事先排程了多隻影片，就好像是時空膠囊一般寫給未來自己的信，因此被猜測她早就對這世界沒有念想，讓粉絲相當難過。zepa在日本年輕族群中擁有高人氣，YouTube訂閱突破60萬，IG與X也分別累積約10萬、25萬粉絲，她常以黑髮雙馬尾的地雷系造型現身，吸引不少忠實粉絲一路追隨。她曾在2023年底一度停止主頻道更新，回歸活動後甚至才在3月29日與另外兩名YouTuber成立新頻道，沒想到短短一週後竟傳出噩耗，讓粉絲完全無法接受。更讓外界鼻酸的是，zepa在月初直播時，就曾多次吐露自己狀況相當低落「撐不下去」、「真的很累」，還不斷向粉絲說著「謝謝」與「喜歡你們」，當時不少觀眾覺得她只是情緒低潮，沒想到回頭看，才發現這段直播是她留給粉絲的求救訊號。除了直播內容被重新挖出，zepa生前還留下了許多「未來排程影片」，她早已錄製多支影片，並設定在之後的每年2月26日自動上架「給27歲的我」、「給28歲的我」、「給29歲的我」等，像是跨越時間寫給未來自己的信，讓大批粉絲瞬間淚崩，「她明明早就替未來留下話，卻沒能真的走到那一天」、「看到排程真的心碎到不行。」此外，zepa過去也曾在公開內容中提過，自己長期背負複雜的家庭壓力，因此她生前就曾多次坦言，自己不是一直都很快樂，很多時候只是努力撐著與大家見面，如今突然離開，也讓更多粉絲回頭理解到，那些看似玩笑、厭世甚至醉醺醺的發言背後，或許早已藏著真正說不出口的痛苦。