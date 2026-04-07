柬埔寨金邊警方6日破獲大型網路詐騙中心，逮捕218名外籍人士，其中包括5名台灣人。該詐騙集團涉嫌冒充日本員警詐騙日本人，同時涉及戀愛詐騙、虛擬投資詐騙。
據柬中時報報導，金邊市警方6日展開行動，在森速區一處公寓內搗毀大型電信網路詐騙窩點，拘捕外籍人員218人。經初步調查，涉案人員包括88名中國人、5名台灣人、孟加拉91人、越南17人、日本5人、印度11人及寮國1人。部分人員存在無護照等非法居留情況。
警方也在現場查獲大量作案設備，包括一體機電腦133台、筆記型電腦44台、手機392部、顯示器16台、主機15台及平板電腦5台。同時，還繳獲日本警察制服5套、警帽2頂及偽造員警證件4張。
柬埔寨警方表示，該詐騙集團涉嫌通過假冒日本警察實施詐騙，主要針對日本公民，同時涉及戀愛詐騙及虛假投資詐騙，目標群體包括巴基斯坦、孟加拉及越南等國家人員。
目前，全部涉案人員及相關證物已移交金邊市警察局，案件正依法進一步辦理中。
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警方也在現場查獲大量作案設備，包括一體機電腦133台、筆記型電腦44台、手機392部、顯示器16台、主機15台及平板電腦5台。同時，還繳獲日本警察制服5套、警帽2頂及偽造員警證件4張。
柬埔寨警方表示，該詐騙集團涉嫌通過假冒日本警察實施詐騙，主要針對日本公民，同時涉及戀愛詐騙及虛假投資詐騙，目標群體包括巴基斯坦、孟加拉及越南等國家人員。
目前，全部涉案人員及相關證物已移交金邊市警察局，案件正依法進一步辦理中。