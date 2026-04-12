美以伊協議停火2周，但全球能源咽喉「荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）」重啟卻仍有變數。過去月餘，波灣國家的液化天然氣（LNG）運輸瞬間陷入癱瘓，引發全球能源市場劇烈震盪。對能源高度依賴進口的台灣而言，這場萬里外的戰爭已直接燒進國庫。經濟部長龔明鑫日前在立法院證實，受戰火衝擊，台灣緊急調度的天然氣現貨，每艘船成本比起戰前採購合約價，足足貴了「新台幣 10 億元」。
荷姆茲海峽作為全球能源的心臟，每日承載了全球約五分之一的石油與三分之一的液化天然氣貿易量。伊朗的強硬封鎖行動，直接導致卡達等台灣主要天然氣供應國的船隻無法出海。對此台電與中油被迫進入緊急調度模式，向國際現貨市場瘋狂搶氣，並改由澳洲或美國長途調運。
龔明鑫接受質詢時坦言，受戰火影響，受國際情勢影響，現貨價格相較於長約價格約高出1倍。每一艘進入台灣港口的天然氣現貨船，平均採購成本要比戰前貴上 10 億至 11 億元。龔明鑫透露，若以目前確保至6月底、約20多艘船的調度量計算，整體額外成本至少達到 200 億元。這筆龐大的負擔，也讓中油已向立法院提出增資計畫，以緩解隨時可能引爆的財務危機。同時，龐大的「能源溢價」，正對國庫與電價穩定構成沈重打擊。
在「非核」政策尚未完全轉向、再生能源仍受氣候限制的現狀下，台灣2026年的電力結構中，天然氣發電佔比已正式突破50%。這場中東戰事，無疑揭開了台灣能源結構中最脆弱的「軟肋」。
專家嚴厲警告，天然氣具備「易受封鎖、儲存期短」的致命缺點，目前台灣天然氣的法定安全存量僅維持在11天。這波「一船多燒 10億」的昂貴代價，意外成為台灣內部核能爭論的強力助燃劑。不少產業界領袖呼籲政府，若不加速重啟具備「存糧可達 1.5 年」特性的核能，台灣的產業競爭力將在下一次區域衝突中化為烏有。
【《NOWNEWS論壇》剖析美中台國防與能源政策】
NOWNEWS將於2026年4月17日舉辦《台灣關鍵抉擇：國防安全、能源政策與經濟發展的現實考驗》論壇，邀請眾多學者專家，剖析台灣同時所面臨「國防」與「能源安全」之兩大議題。
⏰手刀報名：https://www.accupass.com/go/USTW
● 時間：2026/4/17（五）14:00 - 17:00
●地點：張榮發基金會國際會議中心801會議室（110台北市中正區中山南路11號8樓）
我是廣告 請繼續往下閱讀
龔明鑫接受質詢時坦言，受戰火影響，受國際情勢影響，現貨價格相較於長約價格約高出1倍。每一艘進入台灣港口的天然氣現貨船，平均採購成本要比戰前貴上 10 億至 11 億元。龔明鑫透露，若以目前確保至6月底、約20多艘船的調度量計算，整體額外成本至少達到 200 億元。這筆龐大的負擔，也讓中油已向立法院提出增資計畫，以緩解隨時可能引爆的財務危機。同時，龐大的「能源溢價」，正對國庫與電價穩定構成沈重打擊。
在「非核」政策尚未完全轉向、再生能源仍受氣候限制的現狀下，台灣2026年的電力結構中，天然氣發電佔比已正式突破50%。這場中東戰事，無疑揭開了台灣能源結構中最脆弱的「軟肋」。
專家嚴厲警告，天然氣具備「易受封鎖、儲存期短」的致命缺點，目前台灣天然氣的法定安全存量僅維持在11天。這波「一船多燒 10億」的昂貴代價，意外成為台灣內部核能爭論的強力助燃劑。不少產業界領袖呼籲政府，若不加速重啟具備「存糧可達 1.5 年」特性的核能，台灣的產業競爭力將在下一次區域衝突中化為烏有。
【《NOWNEWS論壇》剖析美中台國防與能源政策】
NOWNEWS將於2026年4月17日舉辦《台灣關鍵抉擇：國防安全、能源政策與經濟發展的現實考驗》論壇，邀請眾多學者專家，剖析台灣同時所面臨「國防」與「能源安全」之兩大議題。
⏰手刀報名：https://www.accupass.com/go/USTW
● 時間：2026/4/17（五）14:00 - 17:00
●地點：張榮發基金會國際會議中心801會議室（110台北市中正區中山南路11號8樓）