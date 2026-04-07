南韓黑馬劇《21世紀大君夫人》倒數3天開播，男女主角IU跟邊佑錫昨（6）日出席發布記者會，更分別化身飾演的角色成熙珠、李莞/李安大君現身拍照，但會後觀眾發現，李安大君想牽成熙珠的手，儘管扳開手掌成熙珠死不肯，自顧自地呈現「偶像拍照方式」各種美姿灑好灑滿，笑翻粉絲：「IU獨自升級！」
邊佑錫記者會想牽手IU 但女神不肯「自顧自美麗」
《21世紀大君夫人》記者會上，IU穿上精緻婚紗化身公主登場，加上她是偶像出身，相較於演員拍照時只會揮手，姿勢反而更豐富多樣，各種愛心包羅萬象，舉手投足都成為媒體捕捉的焦點，但卻苦了站在她旁邊的男主角邊佑錫，因為邊佑錫想符合劇中角色設定牽IU的手拍照，但是她太投入花式愛心擺拍，儘管邊佑錫嘗試扳開她的手都沒用，他最後變成雙臂抱肘的姿勢合照，笑翻觀眾：「大君想牽手手，但熙珠不給牽，一直牽不到熙珠，只好自己手交叉！」
不只如此，當IU、邊佑錫、魯常泫、孔升妍、劉秀彬、李妍主演群要拍大合照時，IU又忘我的獨自「花式愛心」擺拍，再次讓外界笑喊：「IU獨自升級！」直呼女神真的很可愛。
《21世紀大君夫人》將於4月10日起在MBC、Disney+播出，IU也在記者會上放話，自己在業界從未掉過第一名，所以新作收視一定會比去年（2025）的《苦盡柑來遇見你》更火，希望大家準時收看。
《21世紀大君夫人》介紹 4/10台灣同步跟播
《21世紀大君夫人》共12集，確定將於4月10日開播，台灣觀眾可透過Disney+收看。故事設定在21世紀仍維持立憲君主制的韓國，聚焦表面擁有一切、卻因平民出身始終被階級束縛的女財閥成熙珠（IU 飾），以及身為王的兒子，卻無法真正擁有任何事物的李安大君（邊佑錫 飾），兩人在命運交錯下相遇，選擇「契約結婚」改變命運，進而愛上彼此談戀愛。
📌《21世紀大君夫人》線上看連結、卡司播出日資訊
類 型：浪漫喜劇、虛構歷史
導 演：朴峻華、裴熙英
編 劇：劉雅仁
主 演：IU（飾演：成熙珠）
邊佑錫（飾演：李莞／李安大君）
魯常泫（飾演：閔正宇）
孔升妍（飾演：尹怡朗）
播出日：2026年4月10日起，每週五、六（台灣時間，同天晚上22:20更新）
集 數：12
線上看：Disney+
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《21世紀大君夫人》記者會上，IU穿上精緻婚紗化身公主登場，加上她是偶像出身，相較於演員拍照時只會揮手，姿勢反而更豐富多樣，各種愛心包羅萬象，舉手投足都成為媒體捕捉的焦點，但卻苦了站在她旁邊的男主角邊佑錫，因為邊佑錫想符合劇中角色設定牽IU的手拍照，但是她太投入花式愛心擺拍，儘管邊佑錫嘗試扳開她的手都沒用，他最後變成雙臂抱肘的姿勢合照，笑翻觀眾：「大君想牽手手，但熙珠不給牽，一直牽不到熙珠，只好自己手交叉！」
不只如此，當IU、邊佑錫、魯常泫、孔升妍、劉秀彬、李妍主演群要拍大合照時，IU又忘我的獨自「花式愛心」擺拍，再次讓外界笑喊：「IU獨自升級！」直呼女神真的很可愛。
《21世紀大君夫人》將於4月10日起在MBC、Disney+播出，IU也在記者會上放話，自己在業界從未掉過第一名，所以新作收視一定會比去年（2025）的《苦盡柑來遇見你》更火，希望大家準時收看。
《21世紀大君夫人》介紹 4/10台灣同步跟播
《21世紀大君夫人》共12集，確定將於4月10日開播，台灣觀眾可透過Disney+收看。故事設定在21世紀仍維持立憲君主制的韓國，聚焦表面擁有一切、卻因平民出身始終被階級束縛的女財閥成熙珠（IU 飾），以及身為王的兒子，卻無法真正擁有任何事物的李安大君（邊佑錫 飾），兩人在命運交錯下相遇，選擇「契約結婚」改變命運，進而愛上彼此談戀愛。
📌《21世紀大君夫人》線上看連結、卡司播出日資訊
類 型：浪漫喜劇、虛構歷史
導 演：朴峻華、裴熙英
編 劇：劉雅仁
主 演：IU（飾演：成熙珠）
邊佑錫（飾演：李莞／李安大君）
魯常泫（飾演：閔正宇）
孔升妍（飾演：尹怡朗）
播出日：2026年4月10日起，每週五、六（台灣時間，同天晚上22:20更新）
集 數：12
線上看：Disney+