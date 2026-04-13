自 2017 年政府宣示推動「2025 非核家園」以來，這場橫跨 8 年的能源大轉型在 2026 年迎來了關鍵的結算時刻。儘管時任總統蔡英文所設下的「核電歸零」目標已如期達成，但能源配比中最重要的「綠能 20%」支柱卻顯得步履蹣跚。根據經濟部能源署2025年發電量統計，台灣綠電占比僅 13.1%，距離目標「勉強過半」。
回顧政策初衷，政府原定2025年達成「燃氣50%、燃煤30%、綠能 20%」的黃金配比。隨著核三廠2號機於去（2025）年正式除役，台灣正式邁入非核時代。然而，燃氣發電占比於去年10月終於跨過5成門檻，來到52.9%，燃煤也達標，為31.9%，但再生能源發電占比，11月來到16.5%，全年平均為13.1%，且夏季尖峰用電時節占比只有9%至11%之間。
前經濟部長王美花曾坦言，綠電占比2成的目標落空，主因之一是「分母變大」。由於台商大規模回台帶動用電量從預估的2,575億度暴增至3,175億度，即便綠能「分子」有成長，也趕不上用電需求的膨脹速度。現任部長龔明鑫雖強調「2026年11月達標」的決心，但也直言這是一項「極具挑戰性」的任務。
綠能推動之路並非一帆風順。政府極力推動的光電，卻在2020 年農業部以糧食安全為由，限縮2公頃以下農地變更建置光電，導致農地光電陷入僵局。被業界稱作「光電七七事變」。此外新冠疫情導致海外風電技師無法入境，工程學習曲線受阻，離岸風場興建進度集體延宕。再加上俄烏戰爭衝擊，導致國際原物料價格飆升，加劇風場財務壓力，甚至出現斷尾風險。
截至2025年為止，太陽光電裝置容量僅15.4GW（目標20GW），離岸風電4.4GW（目標5.6GW），甚至連地熱發電的達成率都不到四成。能源署官員雖表示「沒有放棄2026年達標」，但光電業者普遍反映，目前面臨社會觀感不佳與修法趨嚴的「腹背受敵」局面，增幅已大不如前。
【《NOWNEWS論壇》剖析美中台國防與能源政策】
NOWNEWS將於2026年4月17日舉辦《台灣關鍵抉擇：國防安全、能源政策與經濟發展的現實考驗》論壇，邀請眾多學者專家，剖析台灣同時所面臨「國防」與「能源安全」之兩大議題。
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● 時間：2026/4/17（五）14:00 - 17:00
●地點：張榮發基金會國際會議中心801會議室（110台北市中正區中山南路11號8樓）
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前經濟部長王美花曾坦言，綠電占比2成的目標落空，主因之一是「分母變大」。由於台商大規模回台帶動用電量從預估的2,575億度暴增至3,175億度，即便綠能「分子」有成長，也趕不上用電需求的膨脹速度。現任部長龔明鑫雖強調「2026年11月達標」的決心，但也直言這是一項「極具挑戰性」的任務。
綠能推動之路並非一帆風順。政府極力推動的光電，卻在2020 年農業部以糧食安全為由，限縮2公頃以下農地變更建置光電，導致農地光電陷入僵局。被業界稱作「光電七七事變」。此外新冠疫情導致海外風電技師無法入境，工程學習曲線受阻，離岸風場興建進度集體延宕。再加上俄烏戰爭衝擊，導致國際原物料價格飆升，加劇風場財務壓力，甚至出現斷尾風險。
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