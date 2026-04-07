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在壯闊的拖船噴水洗禮與熱力的踩舞表演中，台中港今(7)日喜迎睽違七年的首艘國際郵輪「島嶼天空號」首航。此次航程由卡麗多莉郵輪領航，載送百名香港高消費力旅客抵達，首站即由觀光署參山處與中彰兩縣市聯手接風，獻上在地特產芭樂展現台灣人情味。這場睽違多年的海上盛會，正式宣告中臺灣重回國際郵輪地圖。交通部觀光署參山國家風景區管理處、臺灣港務公司、台中市政府及彰化縣政府共同舉辦盛大迎賓儀式。現場除了安排拖船噴水洗禮、國際踩舞嘉年華表演，參山處更貼心準備彰化特產芭樂作為迎賓禮。參山處表示，郵輪旅遊具備行李不限重優勢，期待香港旅客能盡情採購臺灣優質農產品，帶動地方商機。「島嶼天空號」總噸位約4,200噸，主打精緻深度旅遊。本次航程由香港出發，串聯高雄、馬公、台中、基隆及花蓮，帶領遊客全方位感受臺灣魅力。參山處長曹忠猷指出，台中港重返國際郵輪航線，是中部觀光的重要里程碑，未來將整合鹿港老街、日月潭、中台禪寺及八卦山等景點，強化區域合作與接待量能。市府觀旅局長陳美秀表示，島嶼天空郵輪今年首度造訪台中港，也是自疫情後首度靠泊台中港的郵輪，這次特別感謝台中港務分公司積極籌劃，由台中港引進國際遊客，中市海線觀光在市府共同努力打造推廣下，有台中海洋館、三井Outlet、高美濕地、梧棲漁港、大甲老街等知名景點，皆是觀旅局於國內外旅展的宣傳重點，這次島嶼天空郵輪僅做短暫停泊，未來勢必能有更多機會與輪船公司及旅行社合作，迎接更多國際旅客透過郵輪靠港觀光。首航旅客Louise驚嘆，中臺灣除了現代城市，更有底蘊深厚的歷史街區與自然景觀；旅客Frank則對台灣人的熱情與在地水果留下深刻印象，直呼「第一印象非常好」。