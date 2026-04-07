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多倫多藍鳥總教練施奈德（John Schneider）在今（7）日的賽後記者會提及岡本和真生涯的首次失誤，以及藍鳥最近團隊打擊陷入低潮，導致團隊近期吞下五連敗。施奈德認為：「今天比賽的這些狀況在賽季中都是會發生的，只是現在最糟的狀況都集中在一起。」三局上、兩出局一壘有人，藍鳥隊以1 比4 落後，岡本面對道奇隊打者帕赫斯（Andy Pages）的擊球，讓岡本和真意外發生了火車過山洞的失誤。儘管這記失誤最終未導致失分，但也讓岡本在大聯盟生涯第10場出賽中留下首筆失誤紀錄。一直以來對岡本守備能力給予高度評價的施奈德強調，這僅是「例外」，並表示：「打向岡本的球非常強勁，他之前的表現一直都很穩定。」考慮到該球擊球初速高達 105.8 英里（約 170.2 公里），教頭認為這只是因為球速過快而造成的失誤。藍鳥投手群今日慘遭痛擊，打線亦未能有效發揮，終場慘敗並吞下近期 5 連敗。對此，施奈德教練仍正向看待：「當連敗發生時，一切看起來都很糟，守備、打擊、投球、挨轟都像疊加在一起。但賽季中總會發生這種事，現在只是剛好全部一起發生了。」他表示：「如果現在退縮就結束了，但球員和教練都不會這麼做。我信任他們，他們也證明過自己能維持高水準。如果這是明顯的弱點我會擔心，但這些部分長期以來都是我們的強項。所以我不會因為今天或這幾場比賽的表現就否定團隊。」展現出對球隊實力的信心