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▲《21世紀大君夫人》記者會上，女主角IU（右三）發揮偶像歌手出身的本能，狂比各種愛心動作。（圖／YT @iMBC）

被譽為 2026 年上半年黑馬劇的《21世紀大君夫人》即將於4月10日正式播出。導演朴峻華昨（6）日率領主演群IU（李知恩）、邊佑錫、魯常泫、孔升妍、劉秀彬與李妍出席記者會。現場拍照環節意外引發熱議，偶像歌手出身的IU展現超強營業力，愛心手勢變換不停，反觀一旁的邊佑錫與其他演員則顯得正襟危坐、全程站得筆直，這種偶像與演員拍照模式的顯著差異，瞬間成為討論焦點。在記者會拍照環節中，IU展現了偶像歌手出身的專業素養，面對鏡頭時動作極其豐富。從現場照片可以看到，IU一會兒在臉頰旁比半圓愛心、一會兒合體手心愛心，甚至連指尖愛心和各種俏皮表情都切換自如，動作流暢且花招百出。相較之下，站在旁邊的邊佑錫雖然擁有模特兒般的高挑身材，穿著華麗軍裝風禮服帥氣逼人，卻與其他男演員一致維持著端正的立姿，除了禮貌性微笑外，雙手大多交疊於身前，冷靜的反應與IU熱情滿滿的愛心連發形成逗趣反差。事實上，過去IU也曾有因為類似事情引發話題討論。在2020年百想藝術大賞，當宣布女主角入圍名單時，同框的孫藝真、孔曉振、金憓秀等實力派女演員都沒有看向鏡頭，唯獨IU瞬間精準捕捉鏡頭位置並露出微笑，當時就被網友打趣：「一眼就看出誰是偶像歌手出身！」另外，EXO的SUHO也曾在電影發布會上遇到類似情況，當主持人cue大家比出禮物的動作時，一旁的演員們還一臉茫然、手足無措，SUHO卻已經本能性地做出直覺反應，展現了偶像時期練就的專業鏡頭感。而在《21世紀大君夫人》記者會現場，主演們也分享了拍攝過程的心境與花絮。邊佑錫在劇中飾演擁有威嚴卻不失溫柔的大君，與IU飾演的現代女性展開一段跨越身分的戀情。邊佑錫表示，這次的角色在情感層次上非常有挑戰性，很期待觀眾能看到他與IU之間的化學反應。IU則對於收視成績感到很有信心：「我從來沒有掉出業界第一名過。」喊話《21世紀大君夫人》也要一起拿下業界第一！《21世紀大君夫人》劇情結合了宮廷權謀與現代喜劇元素，講述現代女性身處平行世界，意外成為傳統皇室大君夫人的奇幻愛情故事。由擅長處理浪漫氛圍的朴峻華導演執導，在官宣卡司時就已掀起極高期待！終於將在4月10日起韓國時間每週五、六晚上9點40分在 MBC 首播，並同步獨家上架於Disney+串流平台。