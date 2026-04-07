iPhone 17 Pro Max 不只征服地表，還正式「飛上太空」，成為NASA Artemis II繞月任務中，第一支在地球軌道中被完整認證使用的智慧型手機。在NASA上傳到flickr的照片裡可以發現有幾張太空人望向地球的絕美照片，標記的器材是用iPhone 17 Pro Max所拍攝，這也意味iPhone獲得太空級背書，有人建議「Shot on iPhone」接下來可以新增太空篇。
手機想上太空四階段認證
根據《紐約時報》與 AppleInsider等美國科技媒體揭露，iPhone 17 Pro Max 需通過 NASA 四階段嚴格資格審核，才能獲准進入太空船艙，包含所有 iPhone 17 Pro Max 在獵戶座飛船內使用時，必須關閉行動網路、Wi‑Fi 與藍牙等無線功能，避免干擾飛船導航系統與關鍵通訊。此外，NASA 也針對 iPhone 在微重力下的結構與碎片風險進行評估，確保機身與玻璃在震動、碰撞情境下不會產生飛散碎片，符合太空任務安全標準。測試結果顯示，iPhone 17 Pro Max 在長時間軌道運作的穩定性，足以擔任太空人個人紀錄工具。
繞月任務中拍攝「最高空 iPhone 照」
在Artemis II任務期間，4名太空人每人配備一支iPhone 17 Pro Max，用於自行拍攝任務畫面與個人紀錄。NASA在官方Flickr上公開三張由iPhone 17 Pro Max 拍攝的照片，全都由前置鏡頭在4月2日任務第二天完成。畫面中，太空人透過主艙窗，回望地球。
iPhone 17 Pro Max 清楚捕捉到太空人在艙內的面容與窗外浩瀚的地球全景。專家分析，這代表在NASA嚴格環境與操作限制下，iPhone的相機系統仍能維持高可用性。iPhone 17 Pro Max 成功通過NASA認證，相當於超強官方背書，從一般用戶日常使用，到太空極端環境。就有網友留言：「這才是真正的 Shot on iPhone！」甚至認為接下來可以推出一波太空篇的廣告。
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根據《紐約時報》與 AppleInsider等美國科技媒體揭露，iPhone 17 Pro Max 需通過 NASA 四階段嚴格資格審核，才能獲准進入太空船艙，包含所有 iPhone 17 Pro Max 在獵戶座飛船內使用時，必須關閉行動網路、Wi‑Fi 與藍牙等無線功能，避免干擾飛船導航系統與關鍵通訊。此外，NASA 也針對 iPhone 在微重力下的結構與碎片風險進行評估，確保機身與玻璃在震動、碰撞情境下不會產生飛散碎片，符合太空任務安全標準。測試結果顯示，iPhone 17 Pro Max 在長時間軌道運作的穩定性，足以擔任太空人個人紀錄工具。
繞月任務中拍攝「最高空 iPhone 照」
在Artemis II任務期間，4名太空人每人配備一支iPhone 17 Pro Max，用於自行拍攝任務畫面與個人紀錄。NASA在官方Flickr上公開三張由iPhone 17 Pro Max 拍攝的照片，全都由前置鏡頭在4月2日任務第二天完成。畫面中，太空人透過主艙窗，回望地球。
iPhone 17 Pro Max 清楚捕捉到太空人在艙內的面容與窗外浩瀚的地球全景。專家分析，這代表在NASA嚴格環境與操作限制下，iPhone的相機系統仍能維持高可用性。iPhone 17 Pro Max 成功通過NASA認證，相當於超強官方背書，從一般用戶日常使用，到太空極端環境。就有網友留言：「這才是真正的 Shot on iPhone！」甚至認為接下來可以推出一波太空篇的廣告。