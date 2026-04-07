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民眾黨中配立委李貞秀國籍爭議，內政部與陸委會質疑未放棄中國國籍，行政院長卓榮泰先前稱呼李貞秀為「李女士」，且還下令在她資格未確認前，各部會一律不予其資料，並不接受質詢。李貞秀今（7）日首度於立院院會中質詢卓榮泰，但卓榮泰與行政院官員拒絕上備詢台，讓李貞秀再度上演「空氣質詢」；民眾黨團主任陳智菡在臉書發文怒轟，卓榮泰帶頭在立法院躺平、裝忙，不過網友們卻回覆，「欸不是要懲處她嘛，怎又站在她那一隊了」、「陳20萬的能力比網軍還不如」，留言一面倒。陳智菡今日在臉書發文狠酸，「讀書好、讀好書！幫推！當李貞秀委員在台上提出關於詐騙橫行、社宅跳票、陸配參政權 、民主進步黨 養共諜等重要問題時，卓榮泰院長在台下認真拜讀鍾佳濱委員新作《政治可以很輕鬆》。」陳智菡痛批，「該上台備詢的時候，院長帶頭在立法院讀書、滑手機，不為政策辯護，連被人罵府院黨共諜連環爆也不辯駁，卓院長現學現用，政治不難，躺平、裝忙就好！」不料網友們紛紛留言表示，「欸不是要懲處她嘛，怎又站在她那一隊了」、「陳20萬的能力比網軍還不如」、「月薪20萬，只要網上發發廢文，政治真的不難」、「有沒有一種可能，因為是李貞秀的關係」、「趕快宣布中評會的結果啊，讓我們看看民眾黨給這位女士多高的評價」、「妳快接棒上位了嗎？」、「至少醒著」，留言區風向一面倒。