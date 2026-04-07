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台中市南屯區樂田公園自啟用以來，已成為當地市民休憩、家長帶孩童放風箏與運動的熱門綠洲。然而，隨著人潮湧入，「內急」問題卻成為揮之不去的困擾。市議員吳佩芸今（7）日指出，樂田公園公廁興建案進度至今仍牛步化，長期停留在設計階段，面對地方殷切期盼，市府的行政效率明顯落後，要求建設局應跳脫「等待補助」的被動思維，立即設置臨時廁所以解燃眉之急。吳佩芸指出，樂田公園是南屯區重要的公共綠地，每逢假日可見大量家長帶著幼童在此遊憩。然而，她的服務處近期密集接獲民眾陳情，反映公園內缺乏公廁，導致民眾在運動或嬉戲中途，常得狼狽奔走尋找廁所。她感嘆，甚至有居民定期打電話到服務處詢問，「公廁到底蓋好了沒？」這顯示出公廁的設置不僅是地方建設，更是市民最迫切的基本人權與生理需求。針對興建進度，吳佩芸進一步表示。據她3月底向新工處了解的最新狀況，該案目前竟仍卡在設計階段，預計（4）月才要送交環境部申請補助審查，若流程順利，最快也要等到5月經費核定後，才能進入招標與發包程序。吳佩芸強調，絕不能因為環境部尚未核定補助，公廁就遲遲無法興建」。她認為，市府不應完全受限於中央的財政支助時程，若面對具備高度急迫性的民生工程，市府應具備更靈活的財務調度機制，甚至先行編列預算或透過墊付案來加速流程，而非放任進度陷入行政空窗期。吳佩芸具體建議，市府應參考台北市河濱公園的成功案例。台北市在許多固定廁所尚未到位或維修期間，均會設置高品質的簡易流動廁所作為彈性補充，此種管理模式已相當成熟。她呼籲建設局應展現積極作為，在正式公廁落成前，先行於樂田公園合適地點設置臨時廁所，提升公共空間的使用品質。建設局長陳大田表示，他坦言地方需求確實存在，並表示會立即請養護工程處針對樂田公園的人潮現況、周邊便利性進行實地研處。陳大田允諾，針對議員提出的「先行設置臨時簡易公廁」或「假日流動廁所」方案，市府將積極評估其可行性與管理維護方式，務求在正式建築到位前，給予市民最基本的便利。