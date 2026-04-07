韓團Super Junior（SJ）上週末在首爾舉辦3場《SUPER SHOW 10》演唱會，最終場卻發生歌迷為了近距離接觸厲旭，人潮推擠導致欄杆斷掉，粉絲從看台墜樓至B1的意外，事後SM娛樂證實有3人受傷，其中包含台灣跟中國的歌迷，也保證會負責醫藥費直到傷者康復。雖然演出結束後厲旭、東海、始源都衝醫院探望粉絲，但厲旭還是很自責，今（7）日發文自認本身反應慢，抱頭走開不是要逃避責任，同時感謝歌迷幫忙跟外界解釋，「即使他們還在疼痛中，卻反過來關心我，甚至一邊說著對不起一邊哭，那些畫面我應該一輩子都忘不了」。
SJ演唱會出意外 欄杆斷掉粉絲墜樓B1
《SUPER SHOW 10》4月5日最終場上，安可環節時，厲旭走到看台區想跟粉絲互動，但人潮推擠導致欄杆斷掉，大批歌迷就活生生在厲旭的面前，從看台掉到B1，厲旭當下嚇瘋轉頭，抱著頭離開跑去找救兵，畫面瘋傳網路，但因為不是完整片段，導致厲旭被誤會見死不救。
事後有受傷的台灣跟中國歌迷幫發聲，解釋厲旭第一時間就到醫院，不只全程陪伴，還幫忙拿包包，陪同傷者的親屬朋友搭電梯，以及不時詢問醫生了解傷況，之後東海、始源也都冒雨感到醫院，關心粉絲安危。
厲旭發文道歉傷者 解釋抱頭是嚇到反應慢非見死不救
事發2天，厲旭今天打破沉默發文，他說事故發生後就很自責，「我一直在想，是不是因為我，才讓粉絲受傷？是不是我靠得太近了？」也解釋自己反應本身慢，抱頭離開如果造成觀感不佳，他願意道歉，也謝謝粉絲受傷還是不斷關心他，「之後我也在醫院和受傷的粉絲聊了很多，即使他們還在疼痛中，卻反過來關心我，甚至一邊說著對不起一邊哭，那些畫面我應該一輩子都忘不了。」保證SJ演唱會未來會加倍注意安全，讓大家不再受傷。
📌SJ厲旭道歉歌迷完整聲明：
大家好，我是厲旭。 首先，我想先對這次發生的事情向E.L.F.說明。
事故一發生的當下，我對受傷的粉絲感到非常自責，我一直在想，是不是因為我，才讓粉絲受傷？是不是我靠得太近了？在他們跌落的那一刻，我是不是還能再多抓住一點？各種後悔與衝擊湧上來，讓我的思緒一度完全當機。
我本來就不是反應特別快的人，所以在那一刻因為衝擊而愣住的自己，真的覺得很愚蠢。如果那樣的樣子讓大家看起來不太好，真的很抱歉。但也很謝謝一直了解我的E.L.F.們，替我說明、幫我解釋。
之後我也在醫院和受傷的粉絲聊了很多，即使他們還在疼痛中，卻反過來關心我，甚至一邊說著對不起一邊哭，那些畫面我應該一輩子都忘不了。
出道20多年來，這是我第一次親眼看到這樣的事故發生在眼前，其實內心真的很難受，但也真的很感謝大家沒有受到更嚴重的傷害。
也謝謝E.L.F.們這麼擔心我、安慰我。
最重要的是，未來我們還要繼續見面，所以Super Junior會更加注意安全、更加謹慎。
希望我們都不要受傷，可以平安的長久見面。
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《SUPER SHOW 10》4月5日最終場上，安可環節時，厲旭走到看台區想跟粉絲互動，但人潮推擠導致欄杆斷掉，大批歌迷就活生生在厲旭的面前，從看台掉到B1，厲旭當下嚇瘋轉頭，抱著頭離開跑去找救兵，畫面瘋傳網路，但因為不是完整片段，導致厲旭被誤會見死不救。
事後有受傷的台灣跟中國歌迷幫發聲，解釋厲旭第一時間就到醫院，不只全程陪伴，還幫忙拿包包，陪同傷者的親屬朋友搭電梯，以及不時詢問醫生了解傷況，之後東海、始源也都冒雨感到醫院，關心粉絲安危。
厲旭發文道歉傷者 解釋抱頭是嚇到反應慢非見死不救
事發2天，厲旭今天打破沉默發文，他說事故發生後就很自責，「我一直在想，是不是因為我，才讓粉絲受傷？是不是我靠得太近了？」也解釋自己反應本身慢，抱頭離開如果造成觀感不佳，他願意道歉，也謝謝粉絲受傷還是不斷關心他，「之後我也在醫院和受傷的粉絲聊了很多，即使他們還在疼痛中，卻反過來關心我，甚至一邊說著對不起一邊哭，那些畫面我應該一輩子都忘不了。」保證SJ演唱會未來會加倍注意安全，讓大家不再受傷。
📌SJ厲旭道歉歌迷完整聲明：
大家好，我是厲旭。 首先，我想先對這次發生的事情向E.L.F.說明。
事故一發生的當下，我對受傷的粉絲感到非常自責，我一直在想，是不是因為我，才讓粉絲受傷？是不是我靠得太近了？在他們跌落的那一刻，我是不是還能再多抓住一點？各種後悔與衝擊湧上來，讓我的思緒一度完全當機。
我本來就不是反應特別快的人，所以在那一刻因為衝擊而愣住的自己，真的覺得很愚蠢。如果那樣的樣子讓大家看起來不太好，真的很抱歉。但也很謝謝一直了解我的E.L.F.們，替我說明、幫我解釋。
之後我也在醫院和受傷的粉絲聊了很多，即使他們還在疼痛中，卻反過來關心我，甚至一邊說著對不起一邊哭，那些畫面我應該一輩子都忘不了。
出道20多年來，這是我第一次親眼看到這樣的事故發生在眼前，其實內心真的很難受，但也真的很感謝大家沒有受到更嚴重的傷害。
也謝謝E.L.F.們這麼擔心我、安慰我。
最重要的是，未來我們還要繼續見面，所以Super Junior會更加注意安全、更加謹慎。
希望我們都不要受傷，可以平安的長久見面。