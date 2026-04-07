我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣寶可夢中心4/11新品！烏波、百變怪桌遊超可愛

■4月11日寶可夢中心商品商品詳細

▲台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）即將開賣「百變怪14變! 拼圖&積木遊戲」、「瞄準! 捕獲大尾立」桌遊。（圖／IG@pokemon_taiwan）

▲台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）即將開賣「寶可夢相撲對決」、「烏波能疊幾隻呢? 土王挑戰」桌遊。（圖／IG@pokemon_taiwan）

▲台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）即將開賣毛巾、手巾商品。（圖／IG@pokemon_taiwan）

▲台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）即將開賣手巾 Soda Pop Refresh (六尾/六尾 阿羅拉的樣子/菊草葉)共3款。（圖／IG@pokemon_taiwan）

▲台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）即將開賣手巾商品。（圖／IG@pokemon_taiwan）

▲台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）即將開賣手巾商品。（圖／IG@pokemon_taiwan）

台灣寶可夢中心4月入店整理券發放實施日期

台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）4月又有新品上架！官方今（7）日宣布，將在4月11日（六）上架28款新品，有4款以寶可夢為設計的桌上型遊戲商品之外，還有六尾領銜的寶可夢毛巾新商品系列，同時有不用排隊搶先線上購買方式！台灣寶可夢中心將於4月11日上架多種新商品，有以寶可夢為設計的桌上型遊戲商品，包括透過擲骰子，將帕底亞烏波疊在土王身上的「烏波能疊幾隻呢? 土王挑戰」，以及「百變怪14變! 拼圖&積木遊戲」等，可在家中或外出時輕鬆遊玩。除此之外，還有「瞄準! 捕獲大尾立」、「寶可夢相撲對決！」兩款互動性極高的桌遊，遊戲規則都相當簡單，相當適合闔家遊玩。毛巾新商品系列商品陣容包含：以謎擬Ｑ為設計、蓬鬆且耐用的雪尼爾手巾，以及以咩利羊為設計的造型毛巾，圖樣也超可愛。如果是假日沒辦法前往信義區寶可夢中心現場的粉絲也不用擔心，台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）表示，「Practice Makes Perfect 系列商品在PChome 24h購物的「Pokémon Store」也將於4月10日（五）16時00分開始販售。百變怪14變! 拼圖&積木遊戲 $690瞄準! 捕獲大尾立 $1,400寶可夢相撲對決！ $830烏波能疊幾隻呢? 土王挑戰 $1,100造型毛巾 (咩利羊/綿綿泡芙)共2款 $640造型毛巾 (七夕青鳥) $680雪尼爾手巾 (像素風寶可夢/進化石/謎擬Ｑ)共3款 $530【可任選】手巾 Soda Pop Refresh (六尾/六尾 阿羅拉的樣子/菊草葉)共3款 $190【可任選】手巾 (寶寶丁&胖丁) $190【可任選】手巾 (尾立&大尾立) $190【可任選】手巾 (青綿鳥&七夕青鳥) $190【可任選】手巾 Pikachu With A Heart (皮卡丘) $190【可任選】手巾 Teracute $190【可任選】手巾 POKÉMON SCHOOL $190【可任選】手巾 Pokémon Fluffy Family $190【可任選】手巾 Pokémon's journey (皮卡丘) $190【可任選】手巾 Pokémon's journey (謎擬Ｑ) $190【可任選】手巾 (皮卡丘與花) $190【可任選】手巾 (百變怪) $190【可任選】手巾 (快龍&班基拉斯&暴飛龍&烈咬陸鯊) $190【可任選】手巾 (小鋸鱷) $190【可任選】手巾 (勾魂眼) $190【可任選】手巾 (基格爾德) $190上午10:00入店整理券發放開始上午10:45入店整理券發放結束※依據當日人潮狀況，上述時間有可能前後調整。