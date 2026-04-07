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國民黨主席鄭麗文今（7）日上午搭機飛往上海，展開為期6天5夜的訪中之行，至於「鄭習會」是否如期登場，也引發兩岸高度關注；而在出發前一刻，鄭麗文也再度向總統賴清德喊話：「我們見上一面真的這麼困難嗎？」並坦言若沒有「賴鄭會」，之後大概也很難會有「賴習會」了。對此，政治工作者周軒以一句「台灣總代理」狠酸鄭麗文。鄭麗文今日上午10時於黨部召開「2026和平之旅」啟程中外記者會，面對媒體詢問，是否希望有「賴習會」？她則是強調，沒有「賴鄭會」，大概很難有「賴習會」，同時也表示自己很期待，畢竟與賴清德同在台北，「見上一面真的有這麼困難嗎？」鄭麗文認為，立法院黨團真的太辛苦，希望台灣內部的政黨政治，回歸理性的競爭、回歸人民福祉為上，遵守中華民國憲法所規範的民主法治制度，一切回到常軌、自然而然，台灣國家的競爭力、人民的繁榮就會開始。周軒直言，這番話證明了，鄭麗文主席現在已經是中共領導人習近平的「辦公室主任」，或是「台灣總代理」了。要見習近平之前，要由鄭麗文來過濾一下。原來鄭麗文主席說這一趟去中國，有助於年底國民黨選情，是這個意思。