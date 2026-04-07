我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨基隆市長參選人童子瑋今（7）日接受政論live直播節目《中午來開匯》專訪。談及台北市長選戰，童子瑋表示，國民黨在2030年恐面臨人才斷層，民進黨應比照過去「林右昌模式」派員蹲點，就算民進黨這一屆沒有贏，下一屆也要拿下來。民進黨台北市長人選持續難產，先後傳出行政院正副院長卓榮泰、鄭麗君都是可能人選，最新傳出有機會派出立委沈伯洋，但沈在綠營裡評價呈現兩極，讓人選有待討論。對此，童子瑋表示，台北市長蔣萬安準備要連任，民進黨要提的人選當然是要贏，但如果因各方考量現在提不出這樣的人選，民進黨這一任的候選人應該是目標要鎖定下一屆，如同過去前基隆市長林右昌一樣可以蹲點。他說，國民黨下一屆人選在哪還不知道，也許沒有那麼好，民眾黨看起來也沒有人選，所以民進黨的角度應該是就算這一屆沒有贏，下一屆也要拿下來。童子瑋說，2026地方選舉完，一年多後馬上又要總統大選、立委選舉，在這一次的台北市長人選一定要提出社會共識度足夠，才不會影響到一年後的中央選舉。他說，台北市的選舉不能只看現在的外溢效應，應該還要想到一年後還有中央選舉，以及再接著的2030能不能贏也都會被影響。