以無敵景觀聞名的「Asia49亞洲料理及酒廊」，雙北美景一覽無遺，被譽為新北最美高空餐廳。Asia49表示，近日打造「南洋鮮味季」主題菜單，4月8日至5月31日限時登場，以各式海鮮為主角，融合東南亞經典香料。活動期間同步推出「美酒暢飲」優惠，精選紅白酒、氣泡酒、啤酒、調酒等十多項酒款，二小時無限品飲每人特惠999元。
南洋鮮味季共有六道全新料理，其中「叻沙海鮮盤」匯集藍蟹、草蝦與干貝等豐盛海味，醬汁是以香茅、南薑、乾辣椒、蒜頭、干蔥、芫荽籽、蝦米碎、椰漿等製作出的濃醇叻沙醬，以此拌炒海鮮及時蔬，豐美食材吸附辛香馥郁的醬汁精華，豪邁抓食、吮指品嘗最過癮。
「椰香咖哩寶石鱸魚」採用宜蘭山泉水養殖的寶石鱸入菜，酥炸過後加上蝦米、香茅、洋蔥、檸檬葉、咖哩粉，並調入魚露、檸檬汁及大量椰漿，細緻魚肉入口伴隨陣陣椰香與酸甜果韻，層次鮮明。
也有結合法式與南洋菜的「椰汁香辣蝦」在煨煮草蝦的奶油醬裡融入辣椒、香茅、椰漿、魚露等，蝦肉緊實彈牙，鮮辣中透出柔潤椰香。更有「菜脯醬蒸扇貝」及「參峇醬烤淡菜」的靈魂，則都來自東南亞獨有的醬香，其中所謂的「菜脯醬」，其實在馬來西亞是家家戶戶常備醬，經常用來配搭海鮮，蒜、干蔥、薑、辣椒、蔥白加入醬油、菜脯等熬煮成的醬汁，讓扇貝更加鹹鮮可口。此次南洋菜新菜式採單點方式，最低499元起就能嚐到。
晶華國際酒店集團旗下位於大直英迪格酒店四樓的全台唯一泰式海鮮自助餐廳「泰市場」開幕滿二年，即日起起至5月31日午、晚餐時段推出歡慶活動，餐檯上除了持續推出深受大家喜愛的巨無霸火山排骨、松葉蟹腳之外，更有泰式脆皮燒肉、醬烤大魷魚、泰式船麵、酸辣蝦披薩以及香蕉煎餅等多道新的泰式特色料理。活動期間下載「晶華會」APP成為會員即可領取限時折價券，結帳時出示即享兩人現折500元、四人最高折抵1000元的專屬優惠。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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