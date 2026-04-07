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中職今年開打後，場外球迷爭議事件也頻傳，除亞太棒球場蔣姓球迷摑掌聯盟工讀生暴力案件之外，昨日洲際棒球場，也有球迷發生性別歧視問題。中職會長蔡其昌今（7）日受訪時強調暴力、性騷擾0容忍，「暴力事件決不寬貸，聯盟絕對會提出告訴，今後也會持續致力於改善觀賽環境。」亞太棒球場開幕戰話題性滿滿，賽後還爆發蔣姓球迷因不滿現場動線管制，與工作人員發生口角，竟動手掌摑上前勸導的20歲蔡姓工讀生事件，聯盟當下就展現強硬態度，不僅宣稱將驗傷提告、還將蔣姓球迷列為黑名單，終生拒絕進場。蔡其昌稍早受訪時再度提前此事，口氣強硬回應暴力決不寬貸，「絕對絕對會提出告訴，通知法律相關合作人士，先將他列為黑名單，且已將動手打人照片發給各球團、各工作同仁，球迷也可以去看，只要發現他混進球場，就會把他請出去，我們這麼做，就是維護良好觀賽環境。」至於昨日洲際棒球場一名補習班女老師，因勸導前方男性球迷不要站著擋住視線，反被嗆女人不懂、女人不要講話等性別羞辱言論，蔡其昌也更新進度，表示已經聯絡上女球迷，但男球迷還在尋找中，會介入此事瞭解後續。「希望球迷一起營造良善觀賽環境，棒球是不論性別、全家大小都適合觀賞的比賽。」蔡其昌強調，「聯盟未來，也會持續致力於改善觀賽環境。」