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中配立委李貞秀爭議不斷，傳聞民眾黨9日將召開中評會對她開鍘，李貞秀今日受訪表示會尊重中評會的判決，但黨內同志和基層參選人已等不及，嚷著「這樣下去很難選」。小草女神「咪咪」劉芩妤喊話李貞秀「希望委員以大局為重、知所進退，不要讓內部爭議持續延燒，增加第一線參選人的負擔。國籍問題遲難解套的李貞秀，近來天天聲量爆棚，先是直播中稱新竹市長高虹安拿創黨主席柯文哲700萬，遭移送中評會，近日又遭控是高虹安涉詐領助理費案的內部檢舉人之一。傳聞民眾黨9日的中評會可能開鍘，李貞秀今（7）日受訪時說，民眾黨是有制度的政黨，她尊重中評委獨立的判決。至於是否與黨主席黃國昌或創黨主席柯文哲談過？李貞秀僅說個人事務不多講，也不方便多講。李貞秀天天以負面事件搶攻媒體版面，讓努力打年底選戰的從政同志們相當困擾，已獲提名參選台中市西屯區市議員的劉芩妤忍不住發聲，強調基層最希望看到穩定。她直白地說「希望委員能以大局為重、知所進退，不要讓內部爭議持續延燒，增加第一線參選人的負擔」。對於李貞秀今天的總質詢再次上演獨白秀，劉芩妤說，民眾黨現階段最重要的是穩健前行，把焦點放回市政與民生。李貞秀是立委，行政院必須尊重她的質詢權，這是民主最基本的原則。