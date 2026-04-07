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PCB上游焊錫材料大廠昇貿3月營收再度飆出驚奇，受惠於終端銷售量增加及原料價格上漲雙重加持，3月合併營收13.79億元，月增18.97%，年增72.74%，超越今年1月11.85億元紀錄，刷新單月營收歷史新高。在3月單月營收帶動下，昇貿今年第一季的營運同樣拉出長紅，達37.25億元，相較去年同期的23.28億元，年增60.81%。針對營收大幅躍升的主因，昇貿表示，為銷售量增加及原料價格上漲帶動。市場盛傳昇貿打入SpaceX供應鏈，是星鏈計畫重要合作夥伴。而根據路透報導，SpaceX 6日和銀行開會時概述了IPO細節，並預計將於6月8日那一週啟動IPO說明會。昇貿去年全年累計營業收入達106.21億元，成功站穩百億大關；歸屬於母公司業主淨利達4.18億元，全年基本每股盈餘（EPS）3.16 元。公司也宣布6月11日，於桃園市觀音區大潭北路廠區召開實體股東常會。昇貿7日股價小漲0.49%，收102元，成交量922張。