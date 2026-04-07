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▲特邀旅美小提琴家胡盛華，紐約大都會歌劇院管弦樂團首位華人聲部首席，曾三度榮獲葛萊美獎。（圖／跨時代交響樂團提供）

▲跨時代交響樂團 2026 年度⾳樂會《夢與緋光》將於8月登場，門票於4月7日正式開賣。（圖／跨時代交響樂團提供）

當夢境的微光，與現實的炙熱交會，音樂成為情感最真實的出口。由指揮林靖偉創立的跨時代交響樂團（Infinite Symphony Orchestra），將於8月推出年度音樂會《夢與緋光（Where Dreams Meet Crimson Light）》，並於4月7日正式啟售，邀請觀眾走進一場跨越世代與情感的交響旅程。跨時代交響樂團成立於2021年，團員橫跨不同年齡層與音樂背景，並持續邀請旅居海外的音樂家回到台灣參與演出，同時也邀請來自不同國家的音樂家共同合作，在多元文化的交流之中激盪出新的音樂能量。樂團以「創新、跨越、傳承」為核心理念，希望透過更貼近當代情感的方式詮釋古典音樂，讓經典作品在不同世代之間持續流動、對話。本次音樂會以《夢與緋光》為主題，試圖描繪夢境與現實、內在與外在之間的交會時刻。「夢」象徵內心深處的凝視與想像，而「緋光」則帶著熱烈與生命力，如同情感在光影之間逐漸綻放。透過音樂的層次與色彩，觀眾將在旋律之中感受到由沉靜到奔放的情緒流動。節目選曲亦呼應這樣的情感轉折。上半場將帶來西貝流士《 D 小調小提琴協奏曲，作品 47 》，作品以冷冽而深邃的音色聞名，小提琴旋律如同在孤寂中低語，逐步堆疊出強烈而壓抑的情感張力；下半場則演出德弗札克《 G 大調第八號交響曲，作品 88 》，充滿波希米亞民族色彩與自然氣息的旋律，在層層推進中展現明亮而奔放的生命力，為整場音樂旅程帶來開闊而燦爛的終章。本場音樂會由指揮林靖偉領軍，他長期關注不同世代音樂家的交流與合作，並透過跨時代交響樂團的平台，持續探索古典音樂在當代語境中的表達方式，其對於音樂文化與世代對話的觀察，也曾受《遠見》雜誌邀請專訪。此次亦特別邀請旅美小提琴家胡盛華擔任獨奏。胡盛華為紐約大都會歌劇院管弦樂團首位華人聲部首席，並曾三度榮獲葛萊美獎，長年活躍於國際舞台，其細膩而富有張力的演奏風格，將為西貝流士作品帶來更具層次的情感詮釋。《夢與緋光（Where Dreams Meet Crimson Light）》音樂會將於8月2日14:30 於高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳，以及8月4日19:30 於台南文化中心演藝廳演出，門票於4 月7 日正式開賣。購買請上OPENTIX 兩廳院文化生活。跨時代交響樂團期待透過這場音樂會，讓不同世代的聲音在舞台上相遇，也讓觀眾在旋律之中找到屬於自己的情感共鳴。